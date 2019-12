Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Au moins une personne est morte lors de l'éruption lundi du volcan de White Island, au nord de la Nouvelle-Zélande, où les autorités ont dépêché d'importants moyens pour soigner les blessés et localiser les personnes portées disparues.

De nombreux touristes "étaient sur ou autour de l'île, dont certaines dont on a perdu la trace", a déclaré à la presse à Wellington la Première ministre Jacinda Ardern. "C'est une situation qui évolue et bien sûr toutes nos pensées vont aux personnes concernées".

D'après elle, certains de ces touristes étaient étrangers.

Selon la police, une cinquantaine de personnes se trouvaient à proximité du volcan lorsque l'éruption s'est produite à 14H11 heure locale (1H11 GMT), soit moins que d'après la cheffe de gouvernement, qui avait évoqué dans un premier temps "une centaine de personnes".

"Certaines de ces personnes ont été ramenées vers la terre ferme mais un certain nombres d'entre elles se trouveraient toujours sur l'île actuellement" (en fin d'après-midi), ont expliqué les forces de l'ordre dans un communiqué. Et il est "trop dangereux" de mener des opérations de sauvetage sur l'île.

Selon St. John, un service d'ambulances de Whatakane, ville située à une cinquantaine de kilomètres de l'île volcanique, jusqu'à une vingtaine de personnes ont été blessées et des équipes médicales étaient toujours en route.

"Les services d'urgence essaient désespérément de ramener ces personnes de l'île à l'hôpital afin qu'elles soient soignées", selon a indiqué à l'AFP Judy Turner, la maire de Whakatane.

- Epais panache blanc -

Des images retransmises en direct du volcan montrent plus d'une demi-dizaine de personnes marchant au bord du cratère avant l'éruption.

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a qualifié cette éruption de "modérée". Un épais panache blanc était cependant visible à des kilomètres à la ronde.

Plusieurs hélicoptères et avions ont été vus dans la région alors que des survivants ont été acheminés depuis l'île jusqu'à la terre ferme à bord de bateaux d'excursions.

White Island se situe à une cinquantaine de kilomètres au large de la touristique baie de Plenty, et les touristes en quête d'aventures aiment s'y rendre équipés de casques de sécurité et de masques à gaz pour s'approcher du volcan.

Quatre touristes et un pilote qui s'étaient rendus sur l'île en hélicoptère ont été retrouvés. Ils avaient atterri sur l'île peu avant l'éruption.

"Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite, mais nous savons que tous les cinq sont rentrés à Whakatane sur l'un des bateaux touristiques", a déclaré un porte-parole de la compagnie à l'AFP.

White Island, dont 70% sont immergés, est le volcan le plus actif de l'archipel néo-zélandais, selon l'agence gouvernementale GeoNet.

Environ 10.000 touristes s'y rendent chaque année. Il a connu de fréquentes éruption au cours des 50 dernières années, la plus récente remonte à 2016. Cette année-là, un conteneur de 2,4 tonnes avait été transporté par avion sur l'île afin de servir d'abri en cas d'éruption.



