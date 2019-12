Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le Comité départemental de l?environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a émis un avis positif à un projet de réouverture partielle de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, a indiqué mardi à l'AFP la préfecture de Seine-Maritime, confirmant que cet avis serait suivi par le préfet.

L'avis du Coderst est favorable et le préfet "a confirmé qu'il suivrait" cet avis, a indiqué à l'AFP le secrétaire général de la préfecture Yvan Cordier. L'usine est fermée depuis le spectaculaire incendie du 26 septembre.

La préfecture fait état de 20 votes pour, 4 contre (Métropole, UFC Que choisir, France nature environnement (FNE) et Union régionale des médecins libéraux) et une abstention (le maire de Gonfreville-l'Orcher).

De source proche du dossier, l'arrêté préfectoral autorisant cette réouverture partielle est prévu pour vendredi mais le projet d'arrêté doit auparavant être envoyé à l'industriel qui doit transmettre ses remarques à la préfecture.

"C'est très choquant ce qui s'est passé (...) pendant la réunion. On a eu un pilonnage d'arguments économiques en faveur de la réouverture. La discussion technique n'a pas eu lieu", a estimé Guillaume Blavette le représentant de FNE au Coderst, interrogé par l'AFP à l'issue de la réunion.

