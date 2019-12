Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le PSG jouera avec son trident d'attaque favori composé des stars Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi, mais avec une défense expérimentale contre Galatasaray, mercredi soir (21h00) lors de l'ultime journée de la phase de poules de Ligue des champions, selon la composition d'équipe annoncée par l'UEFA.

Du classique devant, du nouveau en défense : l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a misé sur son gardien remplaçant Sergio Rico, le jeune Tanguy Kouassi, et Layvin Kurzawa pour composer son arrière-garde aux côtés de Marquinhos.

Au milieu, Tuchel a aussi fait tourner avec les titularisations de Leandro Paredes, Pablo Sarabia, avec Juan Bernat, l'habituel latéral gauche. Et ce malgré le retour de blessure de Marco Verratti.

Privé d'Angel Di Maria, Thomas Meunier, Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye, les habituels titulaires, le technicien allemand a conservé sa confiance aux stars Neymar, Mbappé et Icardi pour occuper l'attaque de son équipe.

Le PSG, déjà qualifié pour les 8es de finale de C1 et assuré de finir à la première place de son groupe, n'a plus qu'un objectif : rester invaincu en Europe en signant un bilan presque parfait de 5 victoires en 6 journées.

Quelques heures avant le coup d'envoi, des incidents ont éclaté entre supporters et policiers aux abords du Parc des Princes.

Aux alentours de 18h00, des supporters du club turc, qui étaient rassemblés depuis près d'une heure sur la place de la porte d'Auteuil où ils allumaient des feux de bengale, ont été évacués par les forces de l'ordre dans une grande confusion, selon une journaliste de l'AFP.

Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène, provoquant un mouvement de repli des supporteurs turcs vers les avenues adjacentes.

Le calme était revenu vers 19H00 sur le rond-point de la porte de Saint-Cloud où des gendarmes étaient déployés en masse et où aucun groupe de supporteurs n'était visible, a constaté ce journaliste.

Les précédentes rencontres entre les deux clubs avaient donné lieu à de violentes échauffourées, notamment le 13 mars 2001 quand des heurts avaient éclaté dans les tribunes du Parc.

Les équipes :

Paris SG (FRA): Rico - Kouassi, Marquinhos (cap.), Diallo, Kurzawa - Sarabia, Paredes, Bernat - Mbappé, Icardi, Neymar

Galatasaray (TUR): Muslera (cap.) - Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo - Belhanda, Seri, Nzonzi, Lemina, Bayram - Mor

Arbitre: Istvan Kovacs (ROU)



Par Juliette COLLEN - © 2019 AFP