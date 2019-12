Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Olympique lyonnais s'est qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir arraché le match nul 2-2 face à Leipzig à domicile lors de la 6e et dernière journée de C1.

L'Olympique lyonnais s'est qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir arraché le match nul 2-2 face à Leipzig à domicile lors de la 6e et dernière journée de C1.



Les Lyonnais étaient menés 2-0 sur deux penalties conclus par Forsberg (9e) et Werner (33e), avant de revenir au score en seconde période par Aouar (50e) puis Depay (82e). L'OL termine 2e de ce groupe G et accompagne Leipzig (1er) en 8es de finale. Benfica prend la 3e place après sa victoire sur le Zenit Saint-Pétersbourg 3-0 et est reversé en Ligue Europa. Le club russe (4e) est éliminé de toutes les compétitions européennes.



Par Philippe ALFROY - © 2019 AFP