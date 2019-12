Les Pays-Bas et l'Espagne, deux nations en quête de leur premier titre international, s'affronteront dans une finale inattendue au Mondial féminin de handball, dimanche à Kumamoto, au Japon.

Les Néerlandaises, entraînées par le Français Emmanuel Mayonnade, ont réussi l'exploit d'éliminer les favorites pour l'or, les Russes, 33 à 32. Les Espagnoles ont créé une plus grande sensation encore en balayant la Norvège 28 à 22.

Ce sera la deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle perdue en 2015 contre la Norvège. Depuis cette date, les Néerlandaises ont toujours été dans le dernier carré des tournois majeurs et ont remporté plusieurs médailles, mais jamais en or.

La sélection ibérique a déjà joué (et perdu) deux finales à l'Euro (2008, 2014) mais ce sera sa première dans un Mondial, où son meilleur résultat est une troisième place (2011).

L'équipe des Pays-Bas est dirigée depuis cette année par Emmanuel Mayonnade, qui cumule les fonctions de sélectionneur avec celles d'entraîneur de Metz. Il est quadruple champion de France en titre avec le club lorrain.

Les Néerlandaises l'ont emporté dans un match très serré où l?écart n'a jamais dépassé deux buts. Les Russes étaient invaincues jusque-là alors que les Néerlandaises avaient eu un parcours en dents de scie. Elles se hissent ainsi en finale après avoir perdu trois matches contre la Slovénie, le Danemark et l'Allemagne.

Les arrières Estavana Polman et Lois Abbingh ont été les meilleures Néerlandaises avec 9 et 8 buts. Anna Viakhireva, coéquipière d'Abbingh à Rostov, a marqué 11 fois pour la Russie.

Dans la deuxième affiche, les Espagnoles ont largement dominé la Norvège. Après une première période équilibrée (13-13), l'Espagne s'est envolée au retour des vestiaires dans le sillage des arrières Shandy Barbosa et Almudena Rodriguez (7 et 6 buts).

Cet échec confirme le recul des Scandinaves, nation dominante des deux dernières décennies (2 titres olympiques, 3 mondiaux et 7 européens). Battue en finale du Mondial par la France en 2017, la Norvège n'avait fini que cinquième de l'Euro-2018.

C'est la première fois depuis l'an 2000 qu'elle manque deux fois de suite la finale d'un tournoi majeur. Elle était il est vrai diminuée cette année par de nombreux forfaits, dont ceux de l'arrière Nora Mörk et de la gardienne Kari Grimsbo.

