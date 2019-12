Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Un homme de quarante ans est porté disparu depuis vendredi soir dans un secteur inondé des Landes, qui est toujours en vigilance orange, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture.

"On ne peut pas exclure que cette disparition soit liée aux inondations", a indiqué à l'AFP la préfecture, confirmant une information du journal Sud Ouest.

L'homme a disparu dans la nuit de vendredi à samedi dans le secteur de Tartas, où l'Adour a débordé et où un pic de crue est attendu dimanche soir. Il devait être à bord de sa voiture.

La gendarmerie a lancé un appel à témoin et poursuivait ses recherches dans cette zone inondée, a précisé la préfecture.

Depuis vendredi, les intempéries qui ont frappé le sud-ouest ont fait deux morts et cinq blessés en raison de chutes d'arbres ou des crues.

Dans la zone de Peyrehorade (Landes), la décrue des Gaves réunis se poursuivait pour atteindre dimanche soir 3,45 m contre 5,40 m au plus fort de la crue samedi matin.



