Le Paris SG a brillé avec Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria titulaires pour la première ensemble en Ligue 1: ses "Quatre fantastiques" l'ont porté dimanche vers un succès facile à Saint-Etienne (4-0), lors de la 18e journée de L1.

Pour une fois, il faut parler de feu d'artifice au sens littéral: Mbappé a inscrit son deuxième but (90e) pendant que des supporters du Kop Nord, derrière la cage de Stéphane Ruffier, proposaient un spectacle pyrotechnique pour célébrer leur 20e anniversaire.

Une image inhabituelle, presque féérique, qui restera dans le livre d'histoires de la saison du PSG, toujours aussi surprenant: c'est un habituel remplaçant qui a lancé la célébration de la couronne honorifique de champion d'automne, remportée la veille.

Leandro Paredes, dont le recrutement pour 47 M EUR l'hiver dernier a longtemps interrogé, a ouvert le score en marquant son premier but en club (10e). Le milieu a ensuite provoqué l'expulsion de Jean-Eudes Aholou (25e), auteur d'un tacle inconscient au niveau du genou de l'Argentin.

Suffisant pour relancer dans la capitale les ventes du maillot floqué du N.8? Presque... s'il n'y avait pas les "Quatre fantastiques" pour capter toute la lumière.

Libérés des blessures ou des suspensions, Mbappé, Icardi, Neymar et Di Maria ont enchaîné les promesses pour leur première titularisation commune, après la demi-heure face au Real Madrid en Ligue des champions (2-2), fin novembre, qui n'avait pas convaincu.

- Neymar rate un penalty -

En 4-4-2, ils ont montré l'étendue de leur potentiel, en contribuant à la nette domination du PSG face à la défense à cinq des Verts - un bloc bas qui, généralement, pose des problèmes aux Parisiens.

Chacun sur une aile, Neymar et Di Maria ont laissé planer une menace constante grâce à leurs centres et passes en profondeur en direction d'Icardi ou de Mbappé, avides des espaces dans le dos des Stéphanois.

La connexion entre la superstar brésilienne et le prodige français a été la plus évidente, débouchant d'ailleurs sur le 2-0 (43e): un service plein axe du N.10 pour le champion du monde, qui a marqué lors de ses cinq derniers matches. Le même scénario a donné lieu au 4-0.

Les deux joueurs ont eu de nombreuses occasions pour embellir leurs statistiques (5e, 30e, 37e, 38e, 57e), comme Di Maria qui a touché le poteau (55e). "Ney" a même raté son premier penalty, à sa 11e tentative (62e), provoquant les applaudissements chambreurs du stade Geoffroy-Guichard.

Icardi, lui, a été le moins en vue dans la construction mais il lui en faut très peu pour briller. Dans son pur style de renard des surfaces, il a marqué sur sa première occasion (72e), à la réception d'un centre de Layvin Kurzawa.

En s'imposant, le Paris SG a prolongé une série d'invincibilité dans le Chaudron en Championnat longue de onze ans. Avec ces "Quatre fantastiques" à ce niveau, cela ne risque pas de s'arrêter.



