La Néo-Zélandaise Alice Robinson, grâce à sa victoire sur le géant d'ouverture à Sölden, fait déjà partie des meilleures skieuses du monde à tout juste 18 ans, un nouveau statut à confirmer dès mardi à Courchevel.

Les adolescents ne respectent rien, et Alice Robinson ne fait pas exception: après être montée sur le podium des finales la saison dernière en Andorre (2e), elle a dominé sa majesté Mikaela Shiffrin lors d'un duel à suspense sur la neige autrichienne de Sölden, alors qu'elle n'était pas encore majeure.

Depuis, la championne du monde junior a fêté ses 18 ans (le 1er décembre) et se présente parmi les favorite du géant de Courchevel mardi.

Seul bémol, une blessure au genou gauche consécutive à une chute à l'entraînement avant Sölden. Mais après avoir envisagé un forfait, Alice Robinson s'était bien alignée sur le géant de Killington fin novembre (sortie de piste en première manche).

"Ca va de mieux en mieux chaque jour, assure-t-elle à l'AFP. Mon genou reste un peu endommagé donc je dois rester attentive, même si je n'ai plus de douleur. Il ne faut pas que j'en fasse trop."

Entraînée par son compatriote Chris Knight, ex-coach des Américaines Julia Mancuso et Lindsey Vonn, et déjà entourée comme une professionnelle (manager, kiné, coach assistant), Alice Robinson a tout pour dominer le circuit dans quelques années.

En attendant elle devra défier les habituelles cadors du circuit, la reine Mikaela Shiffrin en tête.

L'Américaine, triple tenante du titre du gros globe et auteure d'une saison record en 2018/2019 (17 victoires), arrive reposée à Courchevel après avoir fait l'impasse sur le slalom parallèle de Saint-Moritz (Suisse) dimanche, au lendemain d'une 3e place en super-G.

Déjà largement en tête du classement général avec 251 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, Shiffrin aura à coeur de rmeporter son premier géant de la saison (2e à Sölden donc et 3e à Killington).

Côté Français, Tessa Worley s'avance en confiance après deux premiers géants probants (3e à Sölden, 5e à Killington) et une encourageante 9e place sur le super-G de Saint-Moritz où elle a pu travailler sa vitesse.

