Le Premier ministre australien Scott Morrison a interrompu vendredi ses vacances à Hawaï, son absence ayant été fortement critiquée au moment où son pays est ravagé par de dramatiques feux de forêts qui ont entraîné la mort de deux pompiers volontaires.

Le chef du gouvernement conservateur, qui est aussi critiqué pour ne pas en faire assez dans la lutte contre le réchauffement climatique, a exprimé ses regrets pour la consternation générée par ses vacances.

La pression n'a cessé de monter cette semaine sur le Premier ministre, au moment où des milliers de pompiers épuisés sont à pied d'oeuvre contre ces incendies dantesques, et que les millions d'habitants de Sydney respirent un air pollué par les fumées toxiques.

"Je regrette profondément l'émoi que j'ai pu susciter auprès des nombreux Australiens affectés par les feux de forêt en prenant à ce moment des vacances avec ma famille", a-t-il dit vendredi dans un communiqué.

Il a précisé qu'il rentrerait dès que possible en Australie "compte tenu des événements tragiques les plus récents", a-t-il ajouté en référence au décès des deux pompiers.

- "Douleur considérable" -

Geoffrey Keating, 32 ans, et Andrew O'Dwyer, 36 ans, ont péri quand un arbre s'est abattu sur leur camion alors qu'ils luttaient contre un incendie échappant à tout contrôle au sud de Sydney. Trois autres pompiers qui se trouvaient à bord ont été blessés.

Le responsable des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a expliqué que les deux hommes avaient été victimes "du pire concours de circonstances imaginable".

"Ils étaient simplement en train de faire leur travail de façon remarquable, comme tous leurs collègues, comme ils le font toute l'année", a-t-il dit. "Le fait qu'ils ne rentrent pas chez eux à l'issue de leur vacation est source d'une douleur considérable."

Le feu contre lequel ils luttaient échappait encore vendredi à tout contrôle et les conditions devraient encore empirer samedi.

Plus d'une centaine de feux brûlent en Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus peuplé du pays. L'état d'urgence y a été décrété jeudi en raison de la situation "catastrophique".

Plus de 70 incendies font toujours rage au Queensland (nord-est). Des feux sont aussi en cours dans les Etats d' Australie-occidentale et d'Australie-méridionale.

Au moins trois millions d'hectares ont brûlé ces derniers mois dans tout le pays. Huit personnes ont péri et 800 maisons ont été détruites dans ces incendies.

- Records de température -

Les incendies sont courants à l'approche de l'été austral, mais ils sont apparus très tôt cette année et sont particulièrement virulents. Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des conditions encore plus propices aux feux.

L'inquiétude est d'autant plus grande que les météorologues n'annoncent rien de bon pour les prochains jours.

L'Australie a connu des records de température cette semaine en raison de la progression d'une masse d'air chaud, qui rend les conditions encore plus favorables pour les feux.

Le pays a battu mercredi pour le deuxième jour d'affilée le record de la journée la plus chaude depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 41,9°C.

C'est un degré de plus que le précédent record (40,9°C) établi la veille. Auparavant, la journée la plus chaude enregistrée dans le pays remontait à janvier 2013 (40,3°C).

Jeudi, le record absolu de température pour un mois de décembre en Australie a aussi été battu: le mercure a grimpé à 49,8°C dans la localité d'Eucla, en Australie occidentale.



