Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Dernier obstacle de l'année 2019 franchi avec succès : le PSG a terminé sa phase aller en l'emportant 4-1 contre Amiens, samedi au Parc des Princes, confortant sa place de leader de Ligue 1 avant la trêve hivernale, sans éviter toutefois de nouvelles blessures.

Sous les yeux notamment des 240 enfants qui ont eu la chance d?assister à la rencontre dans la tribune VIP du Parc, à l'invitation du président du club Nasser Al-Khelaïfi, les coéquipiers de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé (12e, 65e), étaient décidés à terminer l'année sur une bonne note.

Plus que l'envie de faire plaisir aux enfants bénéficiaires des programmes de la Fondation PSG juste avant Noël, ou au gamin qui a réussi à s'offrir un câlin de "KM" en entrant sur la pelouse en fin de match, c'est le bilan de la première partie de saison qui était en jeu.

Avec 45 points et 7 longueurs d'avance sur Marseille, son seul poursuivant qui a joué un match en plus, Paris, par ailleurs toujours engagé dans les autres compétitions, a globalement atteint tous ses objectifs.

Seules ombres au tableau, les sorties sur blessures de son capitaine Thiago Silva et d'Abdou Diallo, qui laissent craindre deux absences à venir lors de la reprise le 2 janvier 2020.

Car loin de faire tourner son effectif au bout de cette semaine "très intensive" à trois matches, l'entraîneur parisien Thomas a aligné la grosse équipe avec notamment ses "Quatre fantastiques" en attaque et son capitaine brésilien en défense.

- Mbappé dépasse la barre des 40 -

Sur un modèle d'action construite sur le côté droit, Icardi aurait pu ouvrir le score d'entrée s'il avait cadré sa tête (4e). C'est finalement sur une contre-attaque éclair que le quatuor offensif a débloqué la partie.

Après un ballon repoussé par la défense parisienne, Icardi dévie rapidement pour Neymar qui n'a pas manqué "sa passe-laser" immédiate pour mettre en orbite Mbappé. Seul face à Gurtner, le champion du monde n'a pas manqué l'occasion d'inscrire son 40e but de l'année 2019 (1-0, 10e).

Entre tentatives de retournés acrobatiques et gestes techniques à gogo, les Parisiens ont davantage privilégié le plaisir à l'efficacité face à des Amiénois, décidés pourtant à exploiter leurs moindres chances.

Quitte à trop multiplier les pertes de balles inutiles, à l'image d'un Neymar imprécis. Et malchanceux comme sur ce tir à bout portant à un mètre des buts adverses, sauvé in extremis par un défenseur picard (32e) !

Le festival technique a connu un premier accroc quand Abdou Diallo s'est blessé aux ischio-jambiers (22e), puis a été remplacé par Marco Verratti (22e).

- Blessures de Thiago Silva et Diallo -

Le principal coup dur d'une première période à la fois frustrante et emballante, marquée également par les deux minutes de grève d'encouragement du Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters parisiens, "pour montrer à la LFP ce qu'ils ont fait à Sainté".

Le club stéphanois a été condamné au huis-clos de son enceinte en raison des jets massifs d'engins pyrotechniques lors de la réception du PSG (défaite 4-0) dimanche dernier.

Au retour des vestiaires, Paris a fait parler la poudre d'entrée. Après un festival d'Icardi dans la surface avorté de justesse, Neymar a bien suivi pour loger le ballon dans les filets (2-0, 47e).

Après la grosse frayeur, une "Madjer" picarde qui a fini sur la barre de Navas, Paris s'est fait peur avec la blessure de Thiago Silva. Sorti en boîtant en raison d'une cheville douloureuse et remplacé par Thilo Kehrer (58e).

Le doublé de Mbappé a redonné le sourire au public parisien (3-0, 65e), qui n'a pas manqué de remotiver ses troupes après l'anecdotique réduction du score de Steven Mendoza (3-1, 70e) pour Amiens.

Message parfaitement reçu par Icardi, à l'affût d'un centre parfait de Bernat pour alourdir la marque en fin de match (4-1, 84e). De quoi assurer l'essentiel: partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.



Par Margioni BERMÚDEZ - © 2019 AFP