Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La commission de discipline de la Ligue (LFP) a décidé lundi de privé Saint-Etienne de parcage extérieur pour ses deux prochains déplacements, en raison de l'usage d'engins pyrotechniques lors de la 15e journée de Ligue 1 contre Rennes.

La commission de discipline de la Ligue (LFP) a décidé lundi de privé Saint-Etienne de parcage extérieur pour ses deux prochains déplacements, en raison de l'usage d'engins pyrotechniques lors de la 15e journée de Ligue 1 contre Rennes.



Conséquence directe, il n'y aura pas de supporters stéphanois au Parc des Princes pour le quart de finale de Coupe de la Ligue contre le Paris SG, le 8 janvier, ni, avant cela, lors du 32e de finale de Coupe de France en Corse, contre Bastia-Borgo (National).

Par ailleurs, la LFP a infligé deux matches de suspension pour le gardien remplaçant de Monaco Danijel Subasic, qui s'était fait exclure lors de la victoire contre Lille (5-1) samedi alors qu'il était sur le banc.

Toutes les décisions de la LFP, réunie lundi:

EXCLUSIONS

LIGUE 1

Deux matches de suspension pour Danijel Subasic (AS Monaco)

Deux matches de suspension dont un match avec sursis pour Stoppila Sunzu (FC Metz)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 31 décembre 2019 à 0h00. Pour :

Ruben Aguilar (AS Monaco)

Romain Amalfitano (Dijon FCO)

Benjamin André (LOSC Lille)

Hamza Mendyl (Dijon FCO)

Ibrahim Sangare (Toulouse FC)

Adrien Thomasson (RC Strasbourg Alsace)

Bertrand Traoré (Olympique Lyonnais)

Miguel Trauco (AS Saint-Etienne)

Bongani Zungu (Amiens SC)

19ème journée: Olympique de Marseille ? Nîmes Olympique du 21 décembre 2019

Comportement de M. Bernard Blaquart, entraineur du Nîmes Olympique: deux matches de suspension dont un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.

--------------

LIGUE 2

Trois matches de suspension pour Samuel Yohou (Paris FC)

Trois matches de suspension dont un match avec sursis pour Simon Banza (RC Lens)

Deux matches de suspension pour Valentin Henry (Rodez Aveyron Football)

Deux matches de suspension dont un match avec sursis Till Cissokho (Clermont Foot 63)

Un match de suspension pour Sessi D'Almeida (Valenciennes FC)

Kenny Rocha Santos (AS Nancy Lorraine)

Matthieu Saunier (FC Lorient)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino's Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 31 décembre 2019 à 0h00. Pour :

Yann Boe Kane (Le Mans FC)

Laurent Dos Santos (Valenciennes FC)

Florent Ogier (Clermont Foot 63)

Joseph Lopy (US Orléans)

Jérémy Ménéz (Paris FC)

Adrien-Mehdi Monfray (Grenoble Foot 38)

--------------

COUPE DE LA LIGUE

Deux matches de suspension dont un match avec sursis pour Mihailo Ristic (Montpellier Hérault SC)

--------------

POLICE DES TERRAINS

Usage d'engins pyrotechniques

LIGUE 1

15ème journée : Stade Rennais FC ? AS Saint-Etienne du 1er décembre 2019

Comportement des supporters de l'AS Saint-Etienne: usage d'engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matches dont un match par révocation du sursis du parcage visiteurs pour les prochains matches disputés à l'extérieur par l'AS Saint-Etienne.



Par Sophie DEVILLER et Jonathan KLEIN - © 2019 AFP