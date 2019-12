Luka Doncic, absent depuis quatre matches sur blessure, a effectué jeudi un retour convaincant avec les Dallas Mavericks, vainqueurs des San Antonio Spurs 102-98 dans le championnat nord-américain de basket-ball (NBA).

Auteur de 24 points, Doncic a signé un huitième triple-doubles, le seul joueur à avoir réussi une telle performance en NBA cette saison, ajoutant 10 rebonds et 8 passes décisives lors de son premier match depuis qu'il s'est donné une entorse à la cheville droite le 14 décembre contre Miami. "Je me sentais bien", a déclaré un Doncic souriant qui a toufefois ajouté: "C'était comme si j'avais couru un marathon, j'étais si fatigué".

"Quand vous manquez quatre ou cinq matches, c'est différent mais c'est super d'être de retour et nous avons gagné", a expliqué le Slovène qui a joué la totalité du match.

A un peu plus de 4 minutes de la fin, les Mavericks menaient de 17 points suffisamment pour résister au retour des Spurs qui ont inscrit les 13 derniers points de la partie. Le meilleur marqueur à San Antonio a été DeMar DeRozan qui a inscrit 21 points, dont 16 en seconde mi-temps.

A Detroit, les Pistons ont enrayé une spirale de cinq défaites en corrigeant les Wizards de Washington 132-102, qui les avaient pourtant battus deux fois cette saison, et égalant du même coup leur record de points de la saison.

Côté Detroit, Christian Wood a inscrit 22 points et pris 7 rebonds, bien épaulé par Tim Frazier (17 pts et 6 passes), Blake Griffin (14 pts et 11rbds) et Andre Drummond (14 pts et 10 rbds). Déjà menés de 20 points (68-48) à la mi-temps, les Wizards ont en outre perdu leur All-Star Bradley Beal qui a dû quitter le parquet en raison de douleurs à la jambe droite.

- Le Jazz reçu 5 sur 6 -

A New York, Julius Randle a aligné 5 paniers primés, un record personnel, pour un total de 33 points qui a mené les Knicks à la victoire (94-82) contre les Brooklyn Nets dans un derby au Barclays Center.

Marcus Morris a marqué 22 points pour les Knicks, qui l'ont emporté après trois défaites de suite avec en prime leur premier succès sur les Nets en trois rencontres cette saison.

C'est Spencer Dinwiddie qui, avec 25 points, a été le meilleur scorer pour Brooklyn. Dans le match entre Utah et Portland, le Jazz a eu le dernier mot (121-115) grâce notamment à Donovan Mitchell qui a marqué 28 de ses 35 points en seconde période alors que les Trail Blazers ont énormément poussé dans le dernier quart-temps.

Le Français Rudy Gobert s'est également distingué avec un double-double (16 points et 15 rebonds) qui a permis au Jazz de signer une 5e victoire en 6 matches. Au sein des rangs de Portland, les fines gâchettes ont pour noms Damian Lillard (34 pts) et CJ McCollum (25 pts).

Enfin, les Minnesota Timberwolves ont mis un terme à une longue période de disette (11 défaites) en s'imposant contre les Kings de Scaramento au bout du suspense et après deux prolongations (105-104).



