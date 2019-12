Des animations exceptionnelles, un show XXL à l'américaine et les meilleurs joueurs du championnat de France de basket: le traditionnel All Star Game version française est prêt à enflammer Bercy dimanche en clôture d'une année 2019 marquée par la 3e place des Bleus au Mondial en Chine.

Pour ce 28e "match des étoiles", la sélection française visera une troisième victoire d'affilée face à la sélection des meilleurs joueurs étrangers - pour la plupart américains - devant près de 16.000 personnes. "L'engouement du All Star Game prouve que les spectateurs attendent avec impatience chaque année ce show exceptionnel", s'est félicité le président de la Ligue nationale de basket (LNB) Alain Béral, cité dans un communiqué.

Les Français seront emmenés par l'expérimenté Antoine Diot (Asvel), déjà quatre participations au All Star, qui ne sera finalement pas accompagné par son coéquipier villeurbannais, Edwin Jackson. L'ancien international tricolore est malade et a été remplacé dans le cinq majeur par Antoine Eito (Le Mans), capitaine dimanche, a annoncé la LNB samedi. Le Dijonnais Alexandre Chassang intègre la sélection française sur le banc.

Damien Inglis (Strasbourg), Isaïa Cordinier (Nanterre) et Yannis Morin (Châlons-Reims), tous les trois novices à ce niveau, complèteront le cinq majeur français.

En face, la sélection étrangère a également subi quelques changements ces derniers jours: Zack Wright (Bourg), initialement désigné capitaine, et Semaj Christon (Limoges), meilleur passeur du championnat (7,8 passes par match), ont dû déclarer forfait, blessés.

Le meneur Dee Bost (Monaco) fait son apparition dans le cinq majeur, et ses coéquipiers en club Eric Buckner et Norris Cole ont été convoqués pour prendre place sur le banc.

La sélection étrangère pourra également s'appuyer sur Chris Horton (Cholet), deuxième meilleur scoreur en championnat Elite (18 pts de moyenne) et de retour sur les parquets après avoir été opéré de l'appendicite fin novembre.

"C'est ma première dans un événement comme celui-ci. Nous voulons gagner face aux Français mais aussi faire le show pour les fans qui seront nombreux", a déclaré le pivot américain à l'AFP.

- Titres remis en jeu -

Au-delà du résultat, les joueurs des deux équipes en profiteront donc sûrement pour enchaîner dunks ravageurs, passes aveugles, feintes et autres gestes à couper le souffle.

Au palmarès, les "Frenchies" sont revenus à égalité 14-14 (les cinq premières éditions avaient opposé l'Est à l'Ouest) face aux meilleurs étrangers du championnat grâce à leur série de cinq victoires lors des six derniers rendez-vous.

Outre la rencontre et le fameux tir à 100.000 euros, la soirée sera rythmée par les traditionnels concours dans un Bercy à guichets fermés. Deux vainqueurs de l'an passé remettent en jeu leurs titres dimanche: Justin Robinson (Chalon), dans celui de meneurs et Bastien Pinault (Boulogne-Levallois), à trois points. Kevin Harley (Boulazac), vainqueur en 2018 du très spectaculaire concours de dunks a dû renoncer samedi à défendre son titre, blessé.

Chima Moneke (Quimper) figure également parmi les absents de dernière minute. Ces deux forfaits profitent à Sadio Doucouré (Antibes) et Sya Plaucoste (Blois), qui auront à coeur, avec D.J. Stephens (Le Mans) et Isaïa Cordinier (Nanterre), de proposer des dunks prodigieux pour impressionner le public, désigné jury pour l'occasion... à l'applaudimètre ! "J'ai déjà quelques figures en tête ! Je me suis entraîné un peu. Je suis prêt à tout donner face à de très bons dunkeurs", a confié Cordinier à l'AFP samedi.

Enfin, à noter l'absence face à Bastien Pinault au concours à trois points du Nigérian Obi Emegano (Le Mans), meilleur shooteur longue distance cette saison en championnat avec 56% de moyenne. Pas de quoi pour autant faire baisser la température à Bercy, où les étoiles du basket français seront une nouvelle fois réunies pour une soirée de feu.



AFP