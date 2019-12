Le Français Alexis Pinturault a remporté dimanche le combiné de Bormio (Italie), la 26e victoire de sa carrière, ce qui en fait le skieur en activité le plus souvent victorieux en Coupe du monde.

Pinturault, 12e de la manche de Super G dans la matinée, a été le plus rapide en slalom et a finalement devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 51/100 et le Suisse Loic Meillard de 56/100.

"Je suis vraiment heureux. C'était une journée difficile. Ici à Bormio, il y a un plat vraiment long. Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que d'attaquer le plus possible et de voir ce que ça donnait", a déclaré le Français qui opère une belle remontée au classement général de la Coupe du monde (3e).

Le skieur de Courchevel se hisse sur le podium derrière l'Italien Dominik Paris (2e) et à seulement 73 points du leader, Aleksander Aamodt Kilde, son dauphin du jour.

Cette victoire est la 26e de la carrière de Pinturault en Coupe du Monde. Il est donc désormais le skieur en activité à compter le plus de succès, devant l'Américain Ted Ligety (25e). Il s'agit du 9e combiné remporté par "Pintu" et de sa troisième victoire de la saison après le slalom géant de Sölden et le slalom de Val d'Isère.



