Nouvelle année, même histoire pour Liverpool ? Les Reds, intouchables en Angleterre, ont une 11e victoire consécutive à collectionner contre Sheffield.

Au contraire d'Arsenal version Arteta qui se contentera amplement d'une première dans le choc de la 21e journée de Premier League face à Manchester United.

Comme si leur nombre de points d'avance --à deux chiffres-- ne suffisait pas, les hommes de Jürgen Klopp ont pu compter sur la réussite qui fait les champions face à Wolverhampton (1-0) pour leur dernière sortie en 2019, aidés par une nouvelle décision polémique de l'arbitrage vidéo.

Le promu Sheffield United, même surprenant 8e, a donc une montagne face à lui à Anfield: le trio Salah-Mané-Firmino qui marche dans les pas de Henry, Bergkamp et Pirès, les Invincibles d'Arsenal en 2004.

Avec une série de quatre défaites en cours à l'Emirates, les Gunners de 2020 doivent eux stopper l'hémorragie. Arteta n'a toujours pas gagné en deux matches à la tête des Londoniens et pour entamer l'année hérite de Manchester United, pas le meilleur adversaire pour tenir ses bonnes résolutions.

D'autant que les fêtes réussissent à Anthony Martial, l'attaquant français, qui a empilé trois buts depuis Noël.

Mais s'il ne veut pas dire adieu à la Ligue des champions avec déjà 11 points de retard sur Chelsea (4e), Arsenal doit retrouver le chemin de la victoire. Ce ne serait que la 2e en 13 matches de championnat...

- Test pour Ancelotti à City -

Les Blues, qui se sont relancés à l'Emirates (2-1), peuvent eux en profiter pour augmenter leur avance sur MU, actuellement de 4 points.

Peuvent-ils même se rapprocher de City (3e), six longueurs devant ? Les hommes de Pep Guardiola reçoivent une équipe d'Everton revitalisée par l'arrivée de Carlo Ancelotti.

Le "Mister" aux trois C1 compte deux succès en autant de rencontres à la tête des Toffees. Mais cette fois, l'obstacle est d'un autre niveau que Burnley et Newcastle.

"Contre City, c'est un test fantastique pour voir où nous en sommes", a assuré l'ex-entraîneur de Naples. "C'est une équipe vraiment forte mais nous pouvons avoir la confiance et faire de notre mieux", a sou:igné Ancelotti.

Premier test aussi pour David Moyes, rappelé sur le banc de West Ham (17e, 19 pts): l'Ecossais réussira-t-il à sauver les Hammers de la descente comme en 2017-2018 quand il les avait hissés de la zone de la relégation jusqu'à la 13e place ?

Pour le successeur malheureux de Sir Alex Ferguson à Manchester United, la mission maintien commence par la réception d'un concurrent direct, Bournemouth, qui ne devance les Londoniens que d'une place et d'un point.

Programme de la 21e journée de Premier League (en heures GMT):

Mercredi:

(12h30) Burnley - Aston Villa

Brighton - Chelsea

(15h00) Newcastle - Leicester

Watford - Wolverhampton

Southampton - Tottenham

(17h30) West Ham - Bournemouth

Norwich City - Crystal Palace

Manchester City - Everton

(20h00) Arsenal - Manchester United

Jeudi:

(20h00) Liverpool - Sheffield United

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 55 19 18 1 0 47 14 33

2. Leicester 42 20 13 3 4 43 19 24

3. Manchester City 41 20 13 2 5 54 23 31

4. Chelsea 35 20 11 2 7 35 28 7

5. Manchester United 31 20 8 7 5 32 23 9

6. Tottenham 30 20 8 6 6 36 29 7

7. Wolverhampton 30 20 7 9 4 29 25 4

8. Sheffield United 29 20 7 8 5 23 19 4

9. Crystal Palace 27 20 7 6 7 18 22 -4

10. Everton 25 20 7 4 9 23 30 -7

11. Newcastle 25 20 7 4 9 20 30 -10

12. Arsenal 24 20 5 9 6 26 30 -4

13. Burnley 24 20 7 3 10 23 32 -9

14. Brighton 23 20 6 5 9 24 28 -4

15. Southampton 22 20 6 4 10 24 38 -14

16. Bournemouth 20 20 5 5 10 20 28 -8

17. West Ham 19 19 5 4 10 21 32 -11

18. Aston Villa 18 20 5 3 12 25 36 -11

19. Watford 16 20 3 7 10 15 33 -18

20. Norwich City 13 20 3 4 13 21 40 -19

NDLR: Les quatre premiers qualifiés pour la Ligue des champions

Le 5e qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa

Les trois derniers sont relégués



