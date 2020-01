Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les secours continuaient à rechercher vendredi une dizaine de personnes disparues depuis les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé, la nuit du réveillon du Nouvel An, la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la capitale indonésienne.

