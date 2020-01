Le président ougandais Yoweri Musevini a entamé samedi une marche de six jours dans la jungle pour retracer la route empruntée par ses guérilleros lorsqu'il s'est emparé du pouvoir à Kampala il y a plus de 30 ans.

Cette marche a été qualifiée d'"électorale" par ses opposants alors que des élections sont prévues en Ouganda en 2021. Le président Musevini dirige le pays d'un main de fer depuis 1986. A la tête de l'armée de résistance nationale, son mouvement de guérilla, il s'est emparé du pouvoir cette année-là en balayant du pouvoir Idi Amin et Milton Obote. Il sera ensuite officiellement élu en 1996, 2001, 2006, puis en 2011 avec plus de 60% des voix.

M. Museveni, né le 15 août 1944, est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur deux a moins de 16 ans. A l'initiative du parti au pouvoir, la Constitution a été récemment modifiée pour supprimer la limite d'âge pour briguer la présidence, l'autorisant ainsi à se présenter pour un sixième mandat en 2021.

Le président Musevini a entamé samedi cette marche qui devrait courir sur 195 km depuis Galamba, au nord de Kamapala, et prendre fin le 10 janvier à Birembo au sud de la capitale ougandaise, où son armée rebelle a mené une de ses batailles les plus acharnées pour renverser Obote.

"La grande marche démarre aujourd'hui et doit durer six jours. C'est un périple dirigé par le président, un voyage dans le passé pour apprécier le présent", a déclaré samedi à l'AFP Don Wanyama, un porte-parole de M. Musevini.

"Le périple va durer une semaine à travers la jungle sur une route empruntée par les libérateurs dirigés par Musevini pour libérer le pays", a ajouté M. Wanyama.

Pour le député d'opposition et chanteur Bobi Wine, 37 ans, qui a annoncé en juillet son intention de briguer la présidence ougandaise lors des élections de 2021, lançant un défi à Yoweri Museveni, cette marche est purement électorale.

"Au lieu de dépenser l'argent des contribuables sur ce genre de périple, Musevini devrait savoir qu'il est temps pour lui de quitter le pouvoir (...) les paysans et toutes les autres personnes en Ouganda veulent du changement et pas moins que cela", a déclaré le chanteur Bobi Wine, Robert Kyangulanyi de son vrai nom.

Un membre de l'opposition, Asuman Basalirwa, a estimé pour sa part que cette marche est un "outil de campagne" électorale.

"Les Ougandais méritent mieux qu'un président marchant dans la jungle", a-t-il dit.

