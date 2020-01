Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Les volleyeurs français se sont inclinés 3 sets à 2 contre la Bulgarie (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8), pour leur deuxième match du tournoi de qualification olympique lundi à Berlin, au lendemain de leur victoire contre les champions d'Europe serbes.

Les Bleus devront battre les Pays-Bas mercredi soir (20h45), en perdant au maximum un set, pour assurer la qualification pour les demi-finales, sans dépendre des résultats des autres équipes.

Le tournoi dans la capitale allemande délivre le dernier ticket européen pour les Jeux olympiques de Tokyo, avec une concurrence forte, notamment la Serbie championne d'Europe en titre dans le groupe de la France, et l'Allemagne et la Slovénie dans l'autre groupe.

Les Français, sur courant alternatif lundi dans la Max-Schmelling Halle berlinoise, ont pris, grâce à ce tie break, un point qui pourrait s'avérer crucial en cas d'égalité au nombre de victoires à l'issue de la phase de groupe.

Le pointu bulgare Tsvetan Sokolov, que les hommes de Laurent Tillie avaient réussi à contrôler lors du Championnat d'Europe il y a trois mois (victoire française 3 sets à 0 en phase de poule), a été l'homme du match (23 points), se montrant le plus décisif dans les moments importants de la rencontre, et notamment le tie break.

Les Français, arrivés amoindris à Berlin avec les absences de Thibault Rossard, Trevor Clevenot (blessés) et Stephen Boyer (raison personnelle) ont souffert d'une rotation limitée par les blessures, puisque Julien Lyneel n'a pu rentrer qu'épisodiquement et que le central Kevin Le Roux n'a pas joué.

Jean Patry, excellent contre la Serbie dimanche à la pointe de l'attaque, a une nouvelle fois terminé meilleur marqueur côté français (20 points), alors que la réception française, habituellement le point fort des Bleus, a été mise à mal par la puissance bulgare.

Les Français, champions d'Europe 2015 en Bulgarie, visent une deuxième qualification consécutive aux Jeux olympiques après Rio-2016.



Par Laurent BANGUET et Andrew MARSZAL - © 2020 AFP