Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, concluant la décennie la plus chaude, a annoncé mercredi le service européen Copernicus sur le changement climatique. L'année écoulée se classe deuxième, à seulement 0,04°C derrière 2016, qui reste l'année la plus chaude, mais marquée par un épisode El Niño particulièrement intense, courant saisonnier équatorial chaud du Pacifique.

