Au moins 126 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex conjoints en 2019 en France, selon un décompte publié vendredi par l'AFP au terme d'une année de mobilisations sans précédent sur le sujet.

Face à la persistance de ces féminicides, en hausse par rapport au chiffre officiel de 2018 (118), le gouvernement et le parlement ont adopté en fin d'année des mesures de protection, et d'autres sont prévues ces prochains mois.

Ces meurtres se sont additionnés entre le 6 janvier 2019, date des trois premiers recensés à Toulouse, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, et le 31 décembre, avec le dernier en Corrèze.

Au cours des six derniers mois, l'AFP a mobilisé ses journalistes à travers la France pour étudier en détail auprès des autorités (police, gendarmerie, parquets?) les cas de féminicides présumés, en s'appuyant sur le décompte d'un collectif associatif.

La mort d'Audrey, 28 ans, dont le corps roué de coups a été retrouvé le 31 décembre à Ussel (Corrèze), est le 126e et dernier féminicide répertorié par l'AFP à ce jour en 2019. Un nombre qui pourrait augmenter de quelques unités ces prochains mois, au gré de l'évolution des enquêtes en cours dans une dizaine de cas encore en suspens.

En 2018, 118 femmes avaient été tuées par leurs compagnons ou ex compagnons (et trois autres par leurs compagnes, soit un total de 121 femmes tuées par des violences conjugales).

Selon les dizaines de témoins, autorités et médecins interrogés par l'AFP, les scénarios se répètent souvent. Ils mettent en scène, dans tous les milieux sociaux et classes d'âges, des hommes impulsifs, dépressifs ou manipulateurs, des femmes violentées, sous emprise ou qui veulent rester avec leurs enfants...

La séparation reste le premier motif invoqué (près de 22% des cas), devant les disputes (16%), la jalousie (13%). Vient ensuite la maladie/vieillesse (10%), signe d'un phénomène qui touche également les seniors (une victime sur cinq a plus de 70 ans), notamment des couples isolés.

Près des deux tiers des féminicides sont commis par armes à feu (31%) ou armes blanches (31%), loin devant les coups (17%) et la strangulation (14%).

Les féminicides sont le stade ultime des violences conjugales, dont sont chaque année victimes plus de 210.000 femmes majeures en France, selon les dernières données officielles.

