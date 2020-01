Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Les handballeurs français ont sombré face au Portugal dès leur premier match de l'Euro, 28 à 25, vendredi à Trondheim, en Norvège.

Les Bleus se retrouvent en danger d'élimination dès le premier tour après cette défaite surprise contre une nation en progrès mais qui ne fait pas partie des références européennes.

La France devra battre la Norvège, vice-championne du monde, dimanche (18h15) devant son public pour éviter le pire. Un succès ne suffira pas forcément, en fonction des résultats des autres matches.

Les hommes de Didier Dinart étaient pourtant prévenus car ils avaient déjà perdu contre les Portugais en avril dernier dans un match de qualification à Guimaraes, avant de se rattraper trois jours plus tard à Strasbourg. Mais contrairement à l'échec de Trondheim, celui du printemps ne les mettait pas en danger d'élimination.

Il s'agit d'une des pires défaites de la France depuis qu'elle s'est installée dans les nations fortes du handball, il y a 25 ans.

Les Bleus avaient pourtant bien commencé, menant de deux buts après une vingtaine minutes de jeu (9-7). C'est alors qu'ils ont connu leur premier trou d'air, 12 minutes sans marquer à cause de nombreuses pertes de balle. Les Portugais en ont profité pour passer devant (11-12 à la pause).

La France a donné l'impression de rétablir la situation au début de la deuxième période. Elle est brièvement repassée devant (17-16) grâce aux buts de Melvyn Richardson et de Dika Mem.

Mais ce ne fut qu'un feu de paille. Les équipiers de Nikola Karabatic se sont même effondrés dans les dernières minutes, jouant souvent en infériorité numérique.



