Le leader du classement général de la Coupe du monde de ski Alexis Pinturault enchaîne les petits ennuis au coeur de la saison: après avoir été légèrement blessé il est tombé malade, contraint d'aménager son programme avant le week-end d'Adelboden (Suisse).

Alors que janvier est un mois essentiel pour Alexis Pinturault, avec neuf courses a priori dont six slaloms, les pépins s'enchaînent pour l'un des grands favoris pour le gros Globe de cristal.

Atteint d'une gastro-entérite, il ne s'est pas exprimé mercredi à l'issue du slalom de Madonna di Campiglio (Italie) et a décidé d'alléger son entraînement avant un week-end capital à Adelboden, avec un géant et un slalom au programme.

Le Français est tombé malade alors qu'il s'était à peine remis d'une blessure à la cuisse gauche (lésion du muscle long adducteur) qui l'avait déjà forcé à aménager son entraînement. Il a malgré tout réussi à remporter le combiné de Bormio fin décembre avant de terminer 9e du slalom de Zagreb le 5 janvier.

"Cinquième sous les lumières de Madonna! Heureux de mon résultat alors que je suis malade", a-t-il simplement posté sur ses réseaux sociaux mercredi après sa course italienne.

Sa 5e place a en effet permis au skieur de Courchevel de limiter la casse par rapport à son grand rival norvégien Henrik Kristoffersen, 2e en Italie.

Pinturault en a même profité pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du monde où les écarts sont infimes: il ne compte qu'un point d'avance sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, spécialiste de vitesse, quatre sur Henrik Kristoffersen, et 21 sur l'Italien Dominik Paris, lui aussi spécialiste de vitesse.

Malgré ses ennuis, Alexis Pinturault reste donc dans le coup pour devenir le premier français à décrocher le gros Globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997.

Programme de l'étape de Coupe du monde messieurs d'Adelboden (Suisse):

Samedi 11 janvier: géant, première manche à 10h30, 2e manche à 13h30

Dimanche 12 janvier: slalom, première manche à 10h30, deuxième manche à 13h30



