Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Le motard portugais Paulo Gonçalves, 40 ans, est décédé dimanche lors de la 7e étape du rallye Dakar en Arabie saoudite après avoir été victime d'une chute, ont annoncé les organisateurs.

Gonçalves, deuxième de l'édition 2015 et qui disputait son treizième Dakar, a chuté au km 276 de la spéciale.

Le pilote était inconscient et en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de l'équipe médicale missionnée sur place. Après une tentative de réanimation, il a été héliporté vers l'hôpital, où son décès a été constaté, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

Le Portugais, sacré champion du monde de rallye tout terrain en 2013, avait effectué ses débuts sur le célèbre rallye en 2006 et avait terminé quatre fois dans le top 10.

Après avoir cassé son moteur dans la troisième étape, il occupait la 46e place du classement général à l'issue de la sixième spéciale.



