Nantes, vainqueur 2-0 à huis clos, a mis fin à vingt ans sans succès à Saint-Etienne dimanche pour la 20e journée de Ligue 1, enfonçant les Verts pour remonter à la 4e place provisoire en attendant Dijon-Lille et le choc PSG-Monaco en soirée.

Devant des tribunes vides de tous supporters à cause d'un usage massif de fumigènes mi-décembre, Nantes n'a pas été troublé par l'atmosphère étrange de la rencontre, ni par la blessure à l'échauffement de l'arbitre Benoît Bastien, remplacé au pied levé par le quatrième arbitre Anthony Ustaritz.

En première période, Mehdi Abeid a ouvert le score d'un tir limpide dans la surface (23e), puis Ludovic Blas a alourdi la marque en catapultant au fond un centre en retrait de Moses Simon (48e). Et grâce à ce scénario favorable, l'entraîneur nantais Christian Gourcuff a pu lancer à l'heure de jeu sa recrue offensive, le Belge Renaud Emond, recruté cette semaine.

C'est la première victoire des Canaris dans le Forez en championnat depuis novembre 2000. Ce succès ramène les Nantais (32 pts) à un petit point seulement de la troisième place occupée par le Stade rennais (3e, 33 pts), battu 1-0 par Marseille (2e, 41 pts) vendredi soir.

Pour Saint-Etienne, en revanche, c'est une quatrième défaite d'affilée en L1: les Verts n'ont gagné qu'une fois lors des sept dernières journées et avec 25 points, ils stagnent à une inquiétante 15e position, loin des places européennes.



