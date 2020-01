Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Confrontés à des offensives jihadistes de plus en plus sanglantes, Emmanuel Macron et les présidents de cinq pays sahéliens ont commencé à débattre lundi des moyens de renforcer leur coopération militaire et de mobiliser de nouveaux alliés, à l'heure où les Etats-Unis entendent réduire leur présence.

Confrontés à des offensives jihadistes de plus en plus sanglantes, Emmanuel Macron et les présidents de cinq pays sahéliens ont commencé à débattre lundi des moyens de renforcer leur coopération militaire et de mobiliser de nouveaux alliés, à l'heure où les Etats-Unis entendent réduire leur présence.