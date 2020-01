Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le fondeur autrichien Dominik Baldauf, convaincu de dopage dans le cadre des malversations du réseau international "Aderlass" démantelé en 2019, a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour "fraude sportive grave", mardi à Innsbruck.

Le skieur de 27 ans, qui a plaidé coupable de dopage sanguin depuis 2016 et de prise d'hormones de croissance depuis 2017, a fait appel de la condamnation. Le parquet a également fait appel.

Baldauf a admis s'être dopé jusqu'à son arrestation en février dernier lors des Championnats du monde de ski nordique dans la station autrichienne de Seefeld. Le spectaculaire coup de filet policier avait conduit au démantèlement d'un important réseau de dopage organisé autour du médecin allemand Mark Schmidt, arrêté le même jour à son cabinet d'Erfurt (Allemagne).

Ce réseau Aderlass ("saignée" en allemand) passe pour avoir fourni en produits dopants des skieurs de fond et des cyclistes notamment, soit plus de vingt sportifs de différents pays européens, selon les enquêteurs allemands en charge des investigations.

C'est l'ancien fondeur autrichien Johannes Dürr qui avait révélé l'existence du trafic dont il est accusé par la justice d'avoir été un collaborateur actif.

"Dürr m'a dit comment ça se passait dans le sport de haut niveau. Il m'a dit ce qu'il avait fait et qu'il y avait un médecin allemand. Mais il n'a jamais dit que je devais le faire aussi", a déclaré M. Baldauf lors de son procès.

Avec le fondeur Max Hauke et le cycliste autrichien Stefan Denifl, Dominik Baldauf avait été le premier sportif à écoper, cet été, d'une suspension de 4 ans de l'agence antidopage à la suite des révélations de l'affaire Aderlass.

Max Hauke a également écopé d'une peine de cinq mois de prison avec sursis en octobre. Des procès contre Johannes Dürr ainsi que contre les cyclistes autrichiens Stefan Denifl et Georg Preidler sont prévus dans les prochaines semaines en Autriche.



