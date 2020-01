Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Slovaque Petra Vlhova a confirmé sa très grande forme du moment en remportant mardi le slalom de Coupe du monde de ski alpin de Flachau (Autriche), infligeant une 2e défaite consécutive à l'Américaine Mikaela Shiffrin (3e) dans sa discipline favorite, une rareté.

La Slovaque Petra Vlhova a confirmé sa très grande forme du moment en remportant mardi le slalom de Coupe du monde de ski alpin de Flachau (Autriche), infligeant une 2e défaite consécutive à l'Américaine Mikaela Shiffrin (3e) dans sa discipline favorite, une rareté.



Petra Vlhova a créé une mini-sensation: cela faisait plus de cinq ans que Mikaela Shiffrin n'avait pas laissé échapper deux slaloms de Coupe du monde consécutifs dans une même saison !

En effet, Vlhova (24 ans) s'est déjà imposée entre les piquets serrés le 4 janvier à Zagreb (Croatie), devant l'Américaine aux 64 victoires (dont 43 en slalom).

La Slovaque a renouvelé son exploit sur le slalom nocturne de Flachau, en remportant d'abord la première manche, avant de tenir le choc sur le 2e tracé face à la Suédoise Anna Swenn Larsson, qui échoue à seulement 10 centièmes dans un final à suspense.

Anna Swenn Larsson (28 ans) a failli créer un véritable séisme et succéder à sa compatriote Frida Hansdotter, victorieuse à Flachau il y a trois ans: depuis, aucune skieuse n'a réussi à remporter de slalom de Coupe du monde à part Vlhova et Shiffrin, soit une série de 25 courses!

Mais pour une fois c'est Vlhova qui tient le rôle du rouleau compresseur, avec un 11e succès en Coupe du monde (7 en slalom) alors que Shiffrin n'a pas trouvé son aisance habituelle (3e à 43 centièmes).

La Slovaque, championne du monde 2019 du géant, était déjà la dauphine de l'Américaine la saison dernière, au classement général comme au classement de la spécialité.

Mais un début de saison moyen l'a éloignée un temps des premiers rôles. La triple tenante du titre du gros globe Mikaela Shiffrin (24 ans) reste donc largement en tête du général avec 273 points d'avance sur sa principale rivale.

L'Américaine, quadruple championne du monde de la spécialité, voit son écart se réduire au classement du globe de slalom et ne compte "plus que" 80 points d'avance sur Vlhova, avec encore 4 courses à disputer.

Les skieuses ont rendez-vous ce week-end pour un géant puis un géant parallèle à Sestriere (Italie).



- © 2020 AFP