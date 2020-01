Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Une étape de 477 km, dont 374 chronométrés, vendredi avec un matelas de 10 et 14 minutes respectivement, voilà ce qui sépare Carlos Sainz et Ricky Brabec du succès au Dakar-2020, dans les catégories autos et motos.

