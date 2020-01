Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Une enquête a été ouverte après le déclenchement, dans la nuit de vendredi à samedi, d'une alerte intrusion et d'un départ de feu dans une brasserie parisienne prisée du président Emmanuel Macron, a-t-on appris auprès du parquet et de la préfecture de police de Paris.

Vers 05H00 du matin, une alerte intrusion s'est déclenchée dans la brasserie "La Rotonde", dans le quartier de Montparnasse à Paris. A leur arrivée, les policiers ont découvert un départ de feu sur la terrasse fermée. L'incendie a été rapidement circonscrit, a précisé la préfecture de police.

Environ "10m2 ont été brûlés" et le feu a été éteint "au moyen d'une lance", a précisé un porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête, confiée à la sûreté territoriale de Paris, avait été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

"Les premières investigations s'orientent vers l'hypothèse d'un acte volontaire", a précisé une source proche du dossier.

A l'appui de cette piste, le laboratoire central de la préfecture a relevé sur les lieux des traces d'hydrocarbures, selon des sources judiciaire et proche de l'enquête.

- "Des dégâts considérables" -

Un gilet jaune a été retrouvé "à proximité des lieux mais sans qu'un lien soit établi à ce stade avec l'incendie", selon une de ces sources.

Les intrus ont "cassé une vitre de la terrasse au rez-de-chaussée" puis ont mis le feu, a déclaré à l'AFP Serge Tafanel, co-gérant de la brasserie.

"Les dégâts sont considérables. On ne pourra pas ouvrir avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines" a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu'une précédente tentative d'incendie avait échoué le 9 janvier à l'extérieur de l'établissement.

"Inadmissible dégradation de #LaRotonde, tout mon soutien aux équipes. Merci aux @PompiersParis qui sont intervenus rapidement", a réagi sur Twitter la maire de Paris, Anne Hidalgo, candidate à sa réélection.

Son adversaire Les Républicains, Rachida Dati s'est dit pour sa part "indignée de voir #LaRotonde incendiée et préoccupée par l'escalade et la radicalité de la violence qui se propage dans notre pays"

Entre les deux tours de la présidentielle, Emmanuel Macron avait organisé un dîner dans cette brasserie où il avait ses habitudes, avec ses soutiens et amis pour fêter sa qualification au second tour face à Marine Le Pen.

Ce dîner lui avait valu une volée de critiques.



