Le Suisse Beat Feuz a remporté samedi pour la troisième fois de sa carrière la descente de Wengen, comptant pour la Coupe du monde de ski, devant son grand rival, l'Italien Dominik Paris et l'Allemand Thomas Dressen.

Sur une piste où aucun Français ne s'est imposé depuis 1970, les tricolores ont terminé assez loin. Le premier d'entre eux, Nils Allègre, finit au 15e rang, à 1 sec 54/100 de Feuz suivi de Matthieu Bailet (23e).

Meilleure chance française en l'absence d'Adrien Théaux blessé, Johan Clarey, 39 ans, a commis plusieurs fautes et concédé près de 5 secondes.

Feuz, 32 ans, déjà vainqueur sur le Lauberhorn en 2012 et 2018, reprend du même coup la tête du classement général de la discipline, devant Paris.

Sur une descente raccourcie en raison de la neige tombée durant la nuit et donc amputée d'une cinquantaine de secondes, Feuz l'a emporté en 1 min 42 sec 53/100, devançant Paris de 29/100 et Dressen de 31/100.

Vainqueur la veille du combiné, l'Autrichien Matthias Mayer échoue au pied du podium à 7/100 de Dressen, le même écart qui la veille lui avait permis de battre Alexis Pinturault.

Feuz rejoint au palmarès de la mythique descente le géant autrichien Franz Klammer, seul avant lui à s'être imposé à trois reprises dans l'Oberland bernois, trois années de suite (1975, 1976 et 1977).

Vainqueur début décembre de la descente de Beaver Creek, Feuz signe sa 10e victoire en descente.



