Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les "gros" engagés dimanche en seizièmes de finale de Coupe de France -- Paris, Rennes, Angers et Montpellier -- ont tous triomphé de leurs adversaires des divisions inférieures, à savoir respectivement Lorient, l'Athlético Marseille, Rouen et Caen.

Même dans le duel de Ligue 1 entre Dijon et Nîmes, la victoire est revenue au mieux classé. Chez eux, les Bourguignons ont croqué les "Crocos" nîmois 5-0, avec quatre buts inscrits dans le dernier quart d'heure.

En attendant le dernier match lundi opposant les amateurs de St-Pryvé St-Hilaire (N2) aux stars de Monaco, les 16es de finale ont jusqu'à présent été avares en surprises. Seuls Pau (National) et Belfort (National 2) ont fait tomber plus gros qu'eux, à savoir Bordeaux jeudi et Nancy samedi...

Dimanche soir, les Merlus de Lorient ont longtemps cru pouvoir avaler un gros poisson, le Paris SG finaliste des cinq dernières éditions (4 titres de 2015 à 2018, une finale perdue en 2019). Mais les leaders de Ligue 2 ont succombé tardivement sur une tête de Pablo Sarabia (80e, 1-0).

En Bretagne, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel avait aligné une équipe largement remaniée, avec Thiago Silva, Angel Di Maria et Mauro Icardi pour seules têtes de gondole. Et le spectacle n'a pas été au rendez-vous, avec les artistes Neymar et Kylian Mbappé cantonnés au banc des remplaçants.

Plus tôt dans l'après-midi, Angers a disposé beaucoup plus aisément de Rouen (N2), battus 4-1 malgré le soutien d'un stade Robert-Diochon à guichets fermés.

"On lutte et on gagne ensemble", avaient annoncé les supporters rouennais en tribune. Malheureusement pour eux, un Angevin est passé et a tout renversé: Farid El Melali a signé un doublé clinique (19e, 23e) avec l'aide de Rachid Alioui, buteur (3e) et double passeur.

Le but en force du Rouennais Adama Sidibé (13e) n'a donc pas fait vaciller longtemps le SCO, actuel dixième de L1 qui n'a plus perdu depuis le 7 décembre à Rennes. Et Stéphane Bahoken (81e) a enfoncé le clou.

- Caen coule -

Les Rennais, de leur côté, n'ont pas vraiment souffert à Fos-sur-Mer, où ils ont pris le dessus sur l'Athlético Marseille (2-0), l'ex-GS Consolat qui a glissé en 5e division après deux rétrogradations successives.

Hamari Traoré (24e) puis Raphinha (45e+1) ont assuré le coup en première période et le club marseillais, tombeur de Rodez (L2) au tour précédent, ne s'en est pas relevé. Le match a été interrompu à deux reprises, la première fois pour des fumigènes craqués et la seconde pour des jets de bouteille.

Les Bretons, tenants du titre, vont pouvoir se tourner sereinement vers le prochain déplacement vendredi à Nice en Ligue 1, du haut de leur troisième place en championnat.

Montpellier, sixième de L1, n'a pas non plus tremblé pour écarter Caen (5-0), proche du bas de tableau en Ligue 2.

Avait avoir difficilement battu 1-0 au tour précédent Reims Sainte-Anne, club de Régional 1, les Héraultais ont déroulé en première période avec des réalisations de Téji Savanier (24e) sur penalty, Gaëtan Laborde (37e) et Andy Delort (40e).

Et l'équipe caennaise dirigée par Pascal Dupraz, en infériorité numérique toute la seconde période, a coulé un peu plus sous les coups de boutoir de Florent Mollet (59e) et Delort (64e).



Par Olga NEDBAEVA - © 2020 AFP