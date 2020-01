Drôles de débuts pour l'Open d'Australie: la menace de pollution levée, c'est la pluie qui a complètement chamboulé la première journée lundi à Melbourne, provoquant le report à mardi de 32 matchs prévus sur les courts extérieurs.

Les entrées en lice de Caroline Garcia, Fiona Ferro, Pauline Parmentier, Benoît Paire, Ugo Humbert et Corentin Moutet sont donc repoussées, seul Grégoire Barrère, vainqueur dans la douleur de l'Egyptien Mohamed Safwat (173e mondial) 6-7 (8/10), 7-6 (7/1), 6-4, 7-6 (7/5), ayant pu terminer son match et se qualifier. "C'était un match compliqué, je n'ai pas très bien joué. J'étais un peu tendu, je ne bougeais pas très bien. J'avais du mal à lire son jeu mais je me suis accroché", a analysé le droitier de 25 ans.

Quentin Halys était à égalité 3 points partout dans le tie break du premier set avec Filip Krajinovic quand la pluie a noyé Melbourne.

Heureusement, les trois principaux courts du Melbourne Park sont dotés d'un toit rétractable, permettant aux matchs programmés dans ces enceintes de s'y dérouler normalement.

Avant même la pluie, Naomi Osaka, tenante du titre, et Serena Williams, en quête d'un 24e trophée du Grand Chelem, ont décroché leur billet pour le 2e tour.

Roger Federer a succédé à Serena Williams dans la Rod Laver Arena, où il a expédié l'Américain Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21, affirmant avoir contrôlé le match de bout en bout avec encore "de la marge". Le tenant du titre Novak Djokovic devait y clore la session nocturne.

L'Espagnole Paula Badosa (97e) avait ouvert les hostilités face à la Suédoise Johanna Larsson (215e) et a été la première qualifiée de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

- "Plus jeune" -

Mais la première figure qualifiée a été Osaka, 4e mondiale, qui a facilement écarté la Tchèque Marie Bouzkova (59e), 6-2, 6-4. "Je n'avais jamais joué contre elle et pour moi il est toujours difficile de jouer quelqu'un qu'on ne connaît pas au premier tour d'un Grand Chelem. Mais, mon Dieu, elle est plus jeune que moi alors je pense qu'on va souvent se retrouver à l'avenir", a commenté la Japonaise de 22 ans. Bouzkova a 21 ans.

Elle n'a pas exercé une écrasante domination, cédant notamment son service dans la seconde manche et commettant de nombreuses fautes directes (28 au total contre 13 pour Bouzkova). Elle a néanmoins écarté son adversaire sans avoir besoin de trop s'employer. Après la perte de son service au 2e set, menée 4-2, la Japonaise a haussé son niveau et aligné quatre jeux d'affilée pour s'imposer en 1h20.

C'est ensuite Serena Williams qui a fait une courte représentation de 58 minutes pour battre la Russe Anastasia Potapova (90e) 6-0, 6-3. "J'ai bien commencé, mais elle s'est bien battue", a commenté, tout sourire, l'Américaine de 38 ans. Après avoir survolé la première manche en 19 minutes, Serena Williams a commis plus d'erreurs dans la seconde (13 fautes directes contre 3 dans le premier set), et a même cédé sa mise en jeu pour être menée 2-1. Mais elle a immédiatement débreaké et s'est imposée sans se faire peur.

- "La maman d'Olympia" -

"Elle ne s'en rend pas compte, tout ce qui compte pour elle c'est la pâte à modeler. Je lui dis pourtant que je suis quelqu'un!", a confié Serena Williams à propos de sa fille dans un éclat de rire. "Dans mon quartier, je suis juste +la maman d'Olympia+... et j'adore ça!".

L'Open d'Australie, un temps menacé par des fumées toxiques provenant des gigantesques incendies qui ravagent l'Australie, a bien débuté lundi à 11h00 (01h00 française) avec une qualité d'air jugée "bonne" par les autorités sanitaires de Melbourne: 3 sur une échelle où il a été décidé de suspendre les matchs à partir de 200.

Les feux qui brûlent depuis septembre ont fait au moins 29 morts et dévoré 10 millions d'hectares, soit une superficie supérieure à celle de la Corée du Sud ou du Portugal.



AFP