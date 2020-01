Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La pluie qui s'est abattue lundi après-midi sur Melbourne a contraint les organisateurs de l'Open d'Australie à interrompre les matches sur les courts annexes et à en annuler certains dont tous ceux des Français, tandis qu'ils se poursuivaient sur les trois principaux courts, pourvus de toits.

A 18h00 (08h00 françaises), les organisateurs ont commencé à annuler certaines des parties au programme lundi et notamment celles des Français Ugo Humbert contre John Millman, Corentin Moutet contre Marin Cilic, Benoît Paire contre Cedrik-Marcel Stebe, Caroline Garcia contre Madison Brengle, Fiona Ferro contre Alison van Uytvanck et Pauline Parmentier contre Qiang Wang. Le match de Quentin Halys contre Filip Krajinovic a été suspendu alors que les deux joueurs étaient à égalité 3 points partout dans le tie break du premier set.

Seul Grégoire Barrère a terminé son match lundi et s'est qualifié pour le 2e tour.

De premières gouttes sont tombées à 14h39 (04h39 françaises), obligeant l'arbitre à suspendre quelques minutes le match de Roger Federer contre Steve Johnson dans la Rod Laver Arena, le temps de fermer le toit. Les toits de la Margaret Court Arena et de la Melbourne Arena ont également été clos, sans perturber le programme.

En revanche, les parties qui avaient continué sur les courts annexes non pourvus de toits ont été finalement suspendues peu après 15h00 (05h00 françaises), lorsque la pluie s'est soudain intensifiée.

Le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, un temps menacé par les fumées toxiques provenant des incendies monstres qui ravagent l'Australie, avait bien débuté à 11h00 (01h00 française) avec une qualité d'air jugée "bonne". Mais c'est la pluie qui a contrarié le programme.



