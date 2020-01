Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le président français Emmanuel Macron a défendu son "combat" de "chaque jour" contre l'antisémitisme dans un message publié mercredi à l'occasion de sa visite en Israël pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz.

"Soixante-quinze ans après la libération des survivants d'Auschwitz, des citoyens de France et d'ailleurs sont pris pour cible parce qu'ils sont juifs. Ce retour de la haine hante nos temps présents", affirme le président français dans ce message destiné au mémorial israélien sur la Shoah de Yad Vashem.

"Ce combat contre l'antisémitisme, je le mène chaque jour en le traquant dans les discours, dans les comportements, sur internet", ajoute le président français, invitant les plateformes numériques, au même titre que les pouvoirs publics, la société civile et les individus, à intervenir "pour éliminer les contenus haineux".

"Ne rien dire, détourner le regard, c'est se rendre complice", souligne M. Macron dont le texte a d'ailleurs été publié en hébreu mercredi dans le Yediot Aharonot, grand quotidien israélien en hébreu.

Avant d'assister jeudi, en compagnie d'une quarantaine de dirigeants étrangers, aux commémorations au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, à Jérusalem, M. Macron aura dans la journée des entretiens diplomatiques.

Il a rencontré mercredi matin le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et doit s'entretenir ensuite avec son homologue israélien Reuven Rivlin, puis le chef de l'opposition Benny Gantz. L'après-midi, il ira voir à Ramallah le chef de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas.

Il doit aussi s'adresser à la communauté française d'Israël, alors que la communauté juive française est inquiète d'une montée des actes antisémites dans l'Hexagone.



