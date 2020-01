Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

La tempête "Gloria", qui a fait trois morts en Espagne, noyait mercredi sous des pluies diluviennes les Pyrénées-Orientales et l'Aude, placés en vigilance orange, faisant craindre des débordements de cours d'eaux et perturbant transports et alimentation électrique.

La tempête "Gloria", qui a fait trois morts en Espagne, noyait mercredi sous des pluies diluviennes les Pyrénées-Orientales et l'Aude, placés en vigilance orange, faisant craindre des débordements de cours d'eaux et perturbant transports et alimentation électrique.