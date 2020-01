Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Novak Djokovic continue de survoler son tableau de l'Open d'Australie avec une qualification aisée dimanche pour les quarts de finale, contrairement à la très jeune Coco Gauff qui est retombée sur terre après ses victoires contre Venus Williams et Naomi Osaka.

En attendant la session nocturne qui proposera les 8es de finale d'Ashleigh Barty et de Roger Federer, Djokovic, tenant du titre, a nettement dominé l'Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial, 6-3, 6-4, 6-4.

Le Serbe n'a plus perdu un set depuis le 3e de son match du premier tour contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (37e).

Et il atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la 46e fois, la 11e à Melbourne où il ambitionne de porter son record de titres à 8 cette année.

Le N.2 affrontera Milos Raonic (35e) pour une place dans le dernier carré et s'attend à un match "très différent".

Le Canadien "est l'un des joueurs les plus physiques du circuit: il faut que je sois prêt à retourner les missiles qui vont m'arriver dessus", a commenté le Djoker.

"L'une des clés sera ma faculté à retourner ses services, et une autre sera mon aptitude à remporter sereinement mes propres mises en jeu", a détaillé le meilleur relanceur du circuit.

De son coté, Raonic a écarté 6-4, 6-3, 7-5 Marin Cilic (39e), diminué par des douleurs dans le bas du dos.

- Histoire de services -

"Je suis content d'être bien physiquement et de bien jouer. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire ces derniers temps, donc ça me fait plaisir", a commenté le Canadien de 29 ans qui n'a toujours pas concédé le moindre set après quatre matchs dans ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année, y compris contre Stefanos Tsitsipas (6e) au 3e tour.

Contre Djokovic, il estime qu'il "faudra faire plus que 35 aces", son total contre Cilic, pour espérer passer.

Après avoir déjà atteint les quarts à Melbourne l'an dernier, des blessures ont contrarié la seconde moitié de sa saison 2019, l'obligeant à renoncer à l'US Open (muscles fessiers) et à la Coupe Davis à Madrid (dos).

Il a déjà joué une demi-finale à Melbourne, en 2016, année où il avait atteint la finale à Wimbledon, ce qui reste à ce jour son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem.

Le tableau féminin a été marqué par la chute de l'ado Gauff. La plus jeune joueuse du tournoi (15 ans), qui n'avait encore jamais perdu face à une compatriote américaine, semblait devoir tout casser après ses victoires sur Venus Williams au premier tour et sur la tenante du titre, la Japonaise Osaka, au 3e.

- La surprise Jabeur -

Mais, après un premier set très serré, Kenin (15e) lui a infligé une correction 6-7 (5/7), 6-3, 6-0.

"C'était un gros match contre une grande joueuse. Cette victoire veut dire beaucoup pour moi", a commenté la joueuse de 21 ans, née à Moscou mais ayant grandi à New York puis en Floride.

Son meilleur résultat à Melbourne était jusqu'ici le 2e tour atteint l'an dernier. En Grand Chelem, elle s'est hissée jusqu'en 8es de finale à Roland-Garros, la saison passée également.

Kenin affrontera la surprenante Ons Jabeur (78e) pour une place dans le dernier carré.

La Tunisienne de 25 ans, première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts d'un tournoi du Grand Chelem, a éliminé 7-6 (7/4), 6-1 la Chinoise Qiang Wang (29e) qui avait provoqué la stupeur en écartant au 3e tour Serena Williams.

"J'en tremble, c'est vraiment incroyable, je ne peux pas décrire ce que je ressens", a commenté Jabeur.

"J'ai très bien commencé le match, mais ensuite c'est ma soeur qui jouait, pas moi (rire) ! Si je joue bien c'est moi, si je joue mal c'est ma soeur !", a-t-elle plaisanté.

La journée avait débuté par la qualification de la Tchèque Petra Kvitova, 8e mondiale et finaliste l'an dernier, aux dépens de la Grecque Maria Sakkari (23e) 6-7 (4/7), 6-3, 6-2.



