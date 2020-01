Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Gaël Monfils (10e mondial) a été éliminé lundi en 8es de finale par l'Autrichien Dominic Thiem (5e) qui l'a complètement dominé 6-2, 6-4, 6-4, si bien qu'il n'y a plus aucun Français à l'Open d'Australie.

Gaël Monfils (10e mondial) a été éliminé lundi en 8es de finale par l'Autrichien Dominic Thiem (5e) qui l'a complètement dominé 6-2, 6-4, 6-4, si bien qu'il n'y a plus aucun Français à l'Open d'Australie.



Le Parisien a ainsi concédé une 6e défaite en autant de rencontres face à Thiem. Ce dernier affrontera l'Allemand Alexander Zverev (7e) ou le Russe Andrey Rublev (16e) pour une place dans le dernier carré.

"J'ai joué mon meilleur tennis depuis le début du tournoi, a confié Thiem. Je me sentais très bien. Le score paraît plus facile que le match l'était vraiment. Je suis très content d'atteindre les quarts de finale pour la première fois ici", a-t-il dit.

Monfils, éliminé au 2e tour ces deux dernières années, avait déjà atteint les 8es de finale en 2017. Son meilleur résultat à Melbourne reste donc à ce jour son quart de finale en 2016.

Il était le dernier des 18 Français (13 dans le tableau masculin et 5 dans le féminin) encore en course à l'Open d'Australie. Tous ses compatriotes avaient été éliminés à l'issue du 2e tour.



- © 2020 AFP