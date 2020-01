Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Un quatrième cas de contamination au nouveau coronavirus chinois a été détecté en France, sur un touriste chinois âgé qui se trouve dans un "état clinique sévère", a annoncé mardi le directeur général de la Santé.

Hospitalisé à Paris, cet homme âgé d'environ 80 ans vient de la province de Hubei, la plus touchée de Chine, et se trouve actuellement en réanimation, a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse.

Un enquête épidémiologique est lancée, "en particulier la recherche de ses cas contacts", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas plus d'informations sur son état clinique préalable ni sur son évolution actuelle. C'est une situation clinique préoccupante qui nécessite des soins continus", a détaillé le directeur général de la Santé, sans préciser dans quel hôpital parisien le patient était pris en charge.

C'est la première fois qu'un cas sévère du nouveau coronavirus est détecté en France. L'état de santé des trois premiers cas avérés, annoncés vendredi soir, ne soulève "pas d'inquiétude majeure", avait fait savoir Jérôme Salomon lundi.

Ces trois cas sont un homme de 48 ans hospitalisé à Bordeaux, et un homme de 31 ans et une femme de 30 ans hospitalisés à Paris.

Le test de détection du virus, mis au point par l'Institut Pasteur, est désormais accessible au CNR (Centre national de référence) associé de Lyon, a précisé mardi M. Salomon.



