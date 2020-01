Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Emprisonnée des mois en Russie pour "trafic de drogue", l'Israélo-américaine Naama Issachar est rentrée jeudi soir en Israël après avoir été graciée par Vladimir Poutine au grand bonheur du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui s'était engagé à la ramener au pays à l'approche d'élections cruciales à sa survie politique.

Présent à Moscou pour la libération de la jeune femme, dont le sort passionne Israël, M. Netanyahu a aussi discuté du plan américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien avec M. Poutine, un projet rejeté par les Palestiniens et que Moscou n'a jusqu'ici pas commenté en détail.

M. Netanyahu a remercié Vladimir Poutine "au nom de tout Israël" pour sa décision "rapide" de libérer la jeune femme. "Les relations entre Israël et la Russie sont meilleures que jamais", s'est-il félicité lors de sa rencontre avec le dirigeant russe.

Vladimir Poutine a de son côté "souhaité le meilleur" à la jeune femme. "Nous sommes ravis de vous voir. Maintenant, vous rentrez à la maison", a déclaré M. Netanyahu, qui a salué chaleureusement Naama Issachar et sa mère, toutes deux souriantes avant leur départ de Moscou à Tel-Aviv.

Naama Issachar, sa mère, M. Netanyahu et son entourage sont rentrés jeudi soir à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv en évitant les caméras.

"Je veux simplement dire merci à tout le monde pour votre soutien. Je suis encore choquée par toute cette situation", a toutefois brièvement déclaré Naama Issachar à la chaîne de télévision israélienne Channel 13 qui a réussi à la croiser à l'aéroport.

Le sort de Naama Issachar, condamnée à sept ans et demi de prison pour "trafic de drogue", a suscité une vague de sympathie en Israël et de nombreuses semaines de tractations entre les deux pays pour assurer sa libération.

Sa libération, tout comme le plan du président américain, reçu très favorablement en Israël, apparaissent comme deux victoires dans l'escarcelle de M. Netanyahu, inculpé pour corruption et qui joue sa survie politique aux élections du 2 mars.

- "Tout ira bien" -

Elle avait été arrêtée en avril 2019 au cours de son transit à l'aéroport Cheremetyevo de Moscou lors d'un vol entre l'Inde et Israël avec correspondance dans la capitale russe. Neuf grammes de cannabis avaient été retrouvés dans son bagage enregistré.

En décembre, lors de son procès en appel, Naama Issachar avait clamé son innocence, dénonçant "l'absurdité" des accusations pesant contre elle. Le ministère israélien des Affaires étrangères avait dénoncé une condamnation "sévère et disproportionnée".

Le président israélien Reuven Rivlin avait déjà remercié mercredi Vladimir Poutine "pour la sagesse et la clémence de sa décision" de gracier Naama Issachar, saluant aussi le "travail important (et) méritoire" de Benjamin Netanyahu.

Ce dernier avait notamment organisé la semaine dernière une rencontre entre Yaffa Issachar, la mère de Naama, et le président russe de passage à Jérusalem pour les commémorations de la libération du camp nazi d'Auschwitz.

M. Poutine avait dit avoir assuré à la mère de la jeune femme que "tout ira bien". Yaffa Issachar avait affirmé que le président russe lui avait promis de "renvoyer sa fille à la maison". "C'est un rêve devenu réalité", a commenté jeudi la mère.

Selon des médias israéliens, des tractations en vue d'un échange ont été menées pendant des semaines pour garantir la libération.

Au moment de sa condamnation en octobre, des médias russes et israéliens avaient évoqué la possibilité que Naama Issachar soit échangée contre un citoyen russe, Alexeï Bourbon, détenu en Israël depuis 2015 et accusé de piratage informatique par les Etats-Unis, qui demandaient son extradition. Mais il avait été extradé vers les États-Unis début novembre.

Et la semaine dernière, le quotidien israélien Maariv avait évoqué la remise à Moscou de la mission Saint-Alexandre de Jérusalem, un établissement lié à l'Eglise orthodoxe et revendiqué par la Russie.



