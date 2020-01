Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

L'avion ramenant quelque 200 Français de Wuhan, épicentre en Chine de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a atterri peu avant 12H30 sur la base militaire d'Istres, à une soixantaine de kilomètres de Marseille, ont constaté des journalistes AFP présents à bord.

Les passagers, dont aucun ne présente de symptôme de la maladie, ont applaudi leur retour sur le sol français, une douzaine d'heures après leur départ de Wuhan. Ils doivent être ensuite transportés vers un centre de vacances à Carry-le-Rouet, sur la côte, où ils vont être confinés pendant deux semaines.

Le trajet s?est déroulé dans le calme, sans mesure sanitaire particulière à l?exception d?une distribution de masques chirurgicaux qui devaient être changés régulièrement par les passagers après s?être désinfecté les mains. Un sac en plastique jaune était déposé au pied de chaque rangée pour récupérer les masques usagés.

Une équipe médicale a fait le vol à leur côté pour les rassurer. Une grande partie des passagers a dormi durant le trajet, et quelques-uns ont occupé le temps en lisant.

Pendant leur période d'isolement, les rapatriés vont faire l'objet d'une surveillance médicale pour s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par le virus.

Un sixième cas d'infection au nouveau coronavirus a été détecté en France, ont annoncé les autorités jeudi. Il s'agit d'un médecin libéral contaminé en France par une personne ensuite rentrée en Chine, où elle a déclaré la maladie, selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Pour l'heure, le nombre de patients contaminés est monté à près de 10.000 en Chine continentale (hors Hong Kong) et 213 patients sont morts. Une centaine de malades ont été répertoriés dans une vingtaine d'autres pays, et aucun patient n'est mort hors de Chine.



