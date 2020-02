Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a légèrement reculé en 2019 pour atteindre le "chiffre historiquement bas" de 3.

239 décès, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Avec neuf morts de moins qu'en 2018, l'Hexagone a quasiment stagné en 2019, enregistrant une très légère baisse de 0,3%, selon les données de la Sécurité routière. "Ces chiffres sont historiques, mais ils sont le résultat d'une politique volontariste", a déclaré M. Castaner, lors d'une courte allocution à Janvry (Essonne), en défendant le passage aux 80km/h sur les routes secondaires instauré par le gouvernement en juillet 2018.

Au total, "336 vies ont été sauvées grâce à la mesure du 80 km/h" depuis son lancement, a fait valoir le ministre, au moment où plusieurs départements, dont la Corrèze et le Cantal, ont décidé de revenir aux 90 km/h.

Les départements sont "libres de décider" grâce à la dérogation prévue par la loi, a ajouté M. Castaner, tout en les invitant "à évaluer aussi dans la durée les conséquences" locales du retour aux 90 km/h.

"L'emballement politique et un peu politicien que nous avions connu au moment de la mise en place des 80km/h n'existe plus, sauf dans quelques départements", a-t-il estimé.

Selon un recensement effectué par l'AFP en décembre, 25 départements avaient fait savoir leur intention de repasser aux 90 km/h.

Dans le détail, 2019 confirme la nette rupture constatée en 2018, année où la sécurité routière avait réalisé ses meilleurs chiffres en métropole après quatre années marquées par une hausse de la mortalité.

Dans l'Hexagone, tous les autres indicateurs sont également à la baisse: le nombre d'accidents corporels diminue de 1,1% et le nombre de personnes blessées de 0,6%.

En revanche, la mortalité routière Outre-mer, où l'abaissement à 80km/h ne s'applique pas partout, augmente avec 254 décès (+5,8%).

Cette hausse vient ternir le bilan global sur l'ensemble du territoire, qui atteint 3.493 morts, soit 5 de plus qu'en 2018, deuxième année la moins meurtrière de l'histoire.

En métropole, la baisse de la mortalité "profite à tous les usagers sauf aux cyclistes", qui enregistrent 9 morts de plus (184 décès en 2019), selon le communiqué de la Sécurité routière.

Onze morts ont par ailleurs été recensés en trottinettes (électriques ou non), un chiffre mesuré pour la première fois en 2019.



