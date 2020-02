Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Les épreuves de Coupe du monde de descente féminine de ski alpin, qui devaient se dérouler samedi matin à Rosa Khutor (Russie), ont finalement dû être annulées en raison de "fortes chutes de neige", a annoncé la fédération russe.

Les organisateurs restent néanmoins plus optimistes pour le super-G, programmé dimanche, alors que le temps semble s'améliorer. L'an dernier, l'ensemble des épreuves dans la station russe avaient dû être annulées en raison de la météo.

"Hélas comme l'an dernier, la météo rend impossible la tenue des épreuves de descente féminine dans la station de Sotchi Rosa Khutor", a annoncé samedi matin la fédération russe sur son site internet.

"Il y a eu des chutes de neige trop importantes dans la station et dans les montagnes environnantes", indique la fédération, faisant état d'une épaisseur de neige fraîche de plus de 40 centimètres sur la piste.

Les entraînements de mercredi, jeudi et vendredi avaient déjà dû être annulés en raison du brouillard, puis de fortes chutes de neige.

Un entraînement devait se dérouler tôt samedi matin à partir de 8H00 (7H00 GMT), condition indispensable pour que les épreuves de descente, programmées à partir de 10H30 (9H30 GMT), puissent se tenir. Mais celui-ci n'a pu avoir lieu, bien que 200 personnes aient travaillé toute la nuit pour tenter de dégager la neige de la piste.

Néanmoins, la fédération russe a ajouté qu'il y avait "une chance réelle" que le super-G de dimanche, prévu à partir de 9H00 (8H00 GMT) puisse lui bien avoir lieu, car les conditions météorologiques se sont maintenant améliorées, a-t-elle déclaré.



