Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le Français Alexis Pinturault a repris espoir de décrocher pour la première fois de sa carrière le classement général de la Coupe du monde de ski alpin en remportant le slalom géant de Garmisch-Partenkirchen dimanche.

Le N.1 français a signé la 27e victoire de sa carrière sur le circuit mondial, la 13e en géant, grâce à une seconde manche maîtrisée de bout en bout.

Quatrième à l'issue de la première manche, "Pintu", 28 ans, a devancé avec un chrono de 2 min 03 sec 10/100e le Suisse Loïc Meillard, 2e à 16/100e, et le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen, 3e à 24/100e.

Alors qu'il avait remporté le premier géant de la saison à Sölden (Autriche), le skieur de Courchevel était rentré dans le rang dans sa discipline de prédilection (17e à Beaver Creek, 8e à Alta Badia et 10e à Adelboden).

Sur les pentes de Garmisch-Partenkirchen, il a fait une très bonne opération au classement général de la Coupe du monde, puisque son grand rival, le Norvégien Henrik Kristoffersen, a dû se contenter de la 7e place.

Pinturault ne compte désormais plus que 55 points de retard sur le Norvégien, leader avec 877 points (contre 822 au Français).



Par Charlotte DURAND - © 2020 AFP