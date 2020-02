Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

De nouvelles mesures de confinement ont été prises mardi en Chine, non loin de Shanghai, la capitale économique, signe de l'inquiétude des autorités face à la propagation du nouveau coronavirus qui a fait un premier mort à Hong Kong.

De nouvelles mesures de confinement ont été prises mardi en Chine, non loin de Shanghai, la capitale économique, signe de l'inquiétude des autorités face à la propagation du nouveau coronavirus qui a fait un premier mort à Hong Kong.



Il s'agit d'un homme de 39 ans qui s'était rendu fin janvier à Wuhan, la métropole chinoise où est apparu en décembre le virus.

Pour limiter les risques, Hong Kong avait annoncé lundi la fermeture de l'ensemble des points de passage terrestres, à l'exception de deux ponts, avec la Chine continentale, où plus de 20.400 personnes ont d'ores et déjà été contaminées.

Le nombre des morts sur le territoire chinois, y compris l'ex-colonie britannique, est de 426 (la plupart à Wuhan et dans la province du Hubei, dans le centre, dont elle est le chef-lieu), un chiffre largement supérieur à celui des personnes tuées par le Sras --349 en 2002-2003 dans la partie continentale et 299 à Hong Kong.

La maladie a en outre provoqué un décès, rendu public dimanche, hors de Chine: un Chinois arrivé aux Philippines en provenance de Wuhan.

Ce nouveau coronavirus a cependant un taux de mortalité de 9,6%, bien plus faible que celui du Sras.

- Limiter les déplacements -

La Chine a continué à prendre des mesures très strictes afin de tenter d'endiguer la propagation du virus.

Après notamment la mise en quarantaine de facto d'une grande partie du Hubei et de ses plus de 50 millions d'habitants, trois agglomérations de la province orientale du Zhejiang, à plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan, ont ainsi rendu publiques de nouvelles dispositions en vue de limiter les déplacements.

Au premier rang de ces agglomérations figure Hangzhou, située à environ 150 kilomètres de Shanghai et siège du géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Dans trois de ses arrondissements au total peuplés de trois millions d'âmes, une seule personne par foyer est dorénavant autorisée à sortir une fois tous les deux jours pour faire les courses.

Des décisions similaires sont entrées en vigueur à Taizhou et dans trois quartiers de Ningbo, impactant neuf millions de personnes.

Dimanche, c'est Wenzhou qui avait imposé le confinement à ses plus de neuf millions d'habitants.

La province du Zhejiang compte 829 personnes ayant contracté cette pneumonie virale, le nombre le plus élevé derrière le Hubei, où le nouveau coronavirus aurait fait son apparition sur un marché de Wuhan qui vendait des animaux sauvages avant de se répandre rapidement à l'occasion des longs congés du Nouvel An lunaire, fin janvier.

- Nouvel hôpital -

Mardi, les autorités japonaises ont bloqué plus de 3.700 personnes voyageant sur un bateau de croisière, en raison d'un cas avéré de pneumonie virale à son bord.

Un premier malade a aussi été signalé à Bruxelles parmi les passagers de l'avion ayant rapatrié dimanche de Wuhan quelque 250 personnes majoritairement européennes et plusieurs cas de contamination d'humain à humain ont été détectés à Singapour.

Et, pour la première fois, le gouvernement chinois a admis en début de semaine des défaillances dans sa réaction à la crise sanitaire.

Le Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste a en effet demandé une amélioration du dispositif de réaction aux situations d'urgence à la suite d'"insuffisances et de difficultés apparues dans la réponse apportée à l'épidémie".

Le gouvernement a également reconnu avoir un besoin "urgent" de masques, combinaisons et lunettes de protection.

Face à un système de santé débordé, Wuhan a accueilli ses premiers malades dans un nouvel hôpital construit en 10 jours et qui compte 1.000 lits. Un deuxième de ce type devrait ouvrir ses portes dans les prochains jours.

Macao a de son côté annoncé mardi la fermeture de l'ensemble de ses célèbres casinos, véritables poumons économiques de cette région autonome chinoise, et ce pour une période de deux semaines.

Plus généralement, l'économie chinoise pourrait être durablement plombée. De nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer, l'activité touristique est ralentie et la production de nombreuses firmes internationales a été affectée.

Le gouvernement avait octroyé trois jours de congés supplémentaires dans l'espoir de retarder le retour vers les villes des centaines de millions de travailleurs migrants rentrés dans leur province pendant le Nouvel An lunaire.

De nombreuses métropoles, parmi lesquelles Shanghai, ont appelé les entreprises à cesser leurs activités une semaine de plus, cependant que des écoles et des universités ont retardé la reprise des cours.

Les Bourses de Chine continentale ont toutefois nettement rebondi mardi, se reprenant au lendemain d'un spectaculaire plongeon, quelque peu rassurées par les mesures de la banque centrale pour contenir l'impact économique de l'épidémie.

burx-lth/amj/juf/ehl/bds/lch



Par Robbie COREY-BOULET - © 2020 AFP