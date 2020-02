Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ils ont atteint la production prévue, non sans difficultés : les fabricants du Havana Club, le plus célèbre rhum cubain, doivent surmonter une course d'obstacles alors que l'administration de Donald Trump ne cesse de renforcer ses sanctions contre l'île.

