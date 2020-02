Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Que de points dilapidés par Lyon ! Pressé de se rapprocher du podium de Ligue 1, l'OL a encore laissé passer une opportunité mercredi contre Amiens (0-0) lors de la 23e journée, à l'image de Montpellier, rejoint à domicile par Metz (1-1).

- Lyon loin du compte et du podium -

L'objectif Ligue des champions commence à se compliquer pour l'OL, qui a brûlé un nouveau joker mercredi soir contre le relégable Amiens (0-0), quatre jours après une défaite cruelle à Nice (2-1).

Devant un public clairsemé à Décines-Charpieu, l'entraîneur Rudi Garcia avait pourtant aligné ensemble ses deux attaquants de pointe, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi, mais ce duo-là s'est marché sur les pieds.

Dans un match vraiment poussif, les Lyonnais ne se sont secoués qu'en fin de match, après l'entrée du prometteur milieu offensif Rayan Cherki (16 ans) à l'heure de jeu. Ce dernier a expédié une frappe sur les montants (71e), puis contraint le gardien à une parade spectaculaire (80e).

Quant au but inscrit en fin de match par Lyon, il a été annulé parce que le ballon était sorti (87e).

Pour Amiens, ce nul est synonyme d'espoir pour l'entraîneur Luka Elsner, très menacé après une série de résultats négatifs.

En revanche, le résultat est rageant pour l'OL (33 pts), qui reste à sept longueurs de la troisième place occupée par Rennes (40 pts). Et cela pourrait faire les affaires de Marseille (43 pts), dauphin de l'intouchable Paris SG, en déplacement non loin de là, à Saint-Etienne, mercredi soir...

- Montpellier rate l'occasion -

Montpellier ne relève pas la tête: après une semaine "horribilis" qui l'a vu chuter en huitièmes de finale de Coupe de France contre les amateurs de Belfort (0-0 a.p., 5 t.a.b. à 4) avant de sombrer face au Paris SG en Ligue 1 (5-0), le club héraultais s'est fait rejoindre devant Metz (1-1).

Le MHSC a cru se faciliter la tâche en ouvrant le score d'une belle frappe flottante de Téji Savanier (13e).

Puis, en dépit d'un penalty provoqué puis arrêté par le gardien montpelliérain Geronimo Rulli (19e) et de plusieurs parades du portier argentin, Montpellier n'a jamais réussi à se mettre à l'abri, le but de Gaëtan Laborde étant logiquement annulé pour hors-jeu (57e).

Cela a permis à Metz d'arracher un point mérité sur une frappe surpuissante de Farid Boulaya (80e), laissant Montpellier stagner à la 5e place (34 pts).

- Nîmes enchaîne enfin -

Pour la première fois de la saison, Nîmes a enchaîné deux victoires d'affilée en Ligue 1, de quoi entretenir l'espoir du maintien en L1: après le succès 3-1 contre Monaco, une victoire 2-0 contre Dijon mercredi.

Pour l'heure, les "Crocos" sont dix-huitièmes et barragistes, à trois longueurs des Dijonnais, leur adversaire du soir, qu'ils ont croqués dans les rafales de vent des Costières.

Yassine Benrahou a marqué très vite, sur une action en deux temps (4e). Puis Nolan Roux, arrivé à Nîmes fin janvier pour contribuer à cette mission sauvetage, a marqué un but gag en contrant le dégagement du gardien (44e). Et la recrue dijonnaise Yassine Benzia n'a pas été très en veine en voyant sa frappe heurter successivement les deux poteaux avant de ressortir (76e)...

- Toulouse rechute, nuls à Brest et Reims -

L'éclaircie n'a duré qu'un match pour Toulouse: après avoir mis fin à Amiens (0-0) à sa série de 11 défaites consécutives en Ligue 1, le TFC a rechuté à domicile contre Strasbourg (1-0).

Le bourreau des Toulousains s'appelle Abdul Majeed Waris (75e), qui a fait la différence deux minutes seulement après son entrée en jeu.

Pas de vainqueur en revanche entre Brest et Bordeaux, qui évoluait pourtant en supériorité numérique (1-1). Nul également entre Reims et Nice (1-1) au stade Auguste-Delaune, où c'est le défenseur rémois Yunis Abdelhamid, récemment prolongé, qui a encore marqué pour son équipe, comme à Angers (4-1) le week-end dernier.



