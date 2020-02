Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le Real Madrid, 19 fois vainqueur de l'épreuve, a été éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du roi jeudi par la Real Sociedad (4-3), avec un but du jeune milieu norvégien Martin Odegaard, prêté au club basque par le club madrilène.

C'est un succès majuscule pour la Real Sociedad, qui était déjà parvenu à poser de petits problèmes aux hommes de Zinédine Zidane en championnat, en novembre dernier (défaite 3-1 contre le Real Madrid).

Le club basque accède donc aux demi-finale de la Coupe du roi, où il rejoindra le Petit Poucet Mirandés (deuxième division espagnole), vainqueur de Villarreal mercredi 4-2, et Grenade, qui a battu le champion en titre, le Valence CF, 2-1 mardi.

Ces trois formations seront rejointes par le FC Barcelone ou l'Athletic Bilbao, qui s'affrontent plus tard dans la soirée (coup d'envoi 20h00 GMT) pour la dernière place dans le dernier carré de la compétition.

Les pépites nordiques à l'attaque: pour la Real Sociedad, Odegaard, impérial premier buteur contre qui détient ses droits (22e), et le jeune avant-centre suédois Alexander Isak (20 ans), auteur d'un doublé express (54e et 56e), ont été les grands artisans de la belle victoire contre le grand Real Madrid.

La sortie des deux révélations nordiques (64e pour Odegaard et 70e pour Isak) ainsi que le carton rouge adressé à Andoni Gorosabel (90e+4) a même failli coûter très cher aux hommes d'Imanol Alguacil, malgré la quatrième et dernière réalisation de Mikel Merino (69e).

Après la sortie des deux étoiles du match, les Merengues ont quelque peu repris leurs esprits, avec deux buts des Brésiliens Marcelo (59e) et Rodrygo (81e) et un dernier, sur le fil (90e+3) de Nacho, qui a donné des sueurs froides aux Basques.



