Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le président Emmanuel Macron doit livrer vendredi sa vision de la stratégie de défense et de dissuasion nucléaire française, et compte avancer "une offre de dialogue" à l'Europe sur ces sujets, pour que le Vieux continent ne demeure pas "spectateur" d'un environnement international de plus en plus instable.

Le président Emmanuel Macron doit livrer vendredi sa vision de la stratégie de défense et de dissuasion nucléaire française, et compte avancer "une offre de dialogue" à l'Europe sur ces sujets, pour que le Vieux continent ne demeure pas "spectateur" d'un environnement international de plus en plus instable.