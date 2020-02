Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Grâce à un nouveau but magnifique de Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille a battu difficilement Toulouse (1-0) et conforté sa place de dauphin en Ligue 1, samedi pour la 24e journée.

Grâce à un nouveau but magnifique de Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille a battu difficilement Toulouse (1-0) et conforté sa place de dauphin en Ligue 1, samedi pour la 24e journée.



A l'heure de l'apéro, Payet a servi une "cacahuète" dans la lucarne toulousaine (51), pour libérer enfin un OM qui patinait contre le dernier du classement.

Le Réunionnais avait déjà débloqué la situation à Saint-Étienne (2-0), mercredi, cette fois en tout début de match, d'un bijou de frappe sans angle.

Il a fallu ce délice de son N.10 pour sortir l'OM du piège du TéFéCé, qui avait surpris son hôte en commençant fort, mais rentre en Haute-Garonne avec une treizième défaite en 14 matches (plus un nul 0-0 à Amiens...).

La série de l'OM, elle, est vertueuse. Ce dixième but, toutes compétitions confondues, de Payet, lui permet d'aligner un 16e match sans défaite, en comptant la Coupe de France.

Les hommes d'André Villas-Boas s'approchent chaque journée un peu plus de leur rêve de Ligue des champions. Ils comptent neuf longueurs d'avance sur Lille (4e) et Rennes (3e), qui reçoit Brest (20h00) dans un derby breton.

Ils ont également bien préparé leur quart de finale de Coupe de France chez le rival lyonnais, mercredi, pour leur autre objectif de la saison.

- Toulouse a attaqué -

Les affaires sportives de l'OM vont bien, mais ce succès étriqué contre la pire équipe de L1 ne doit pas masquer quelques faiblesses récurrentes: la fatigue, le manque d'idée offensive, étant entendu que la "Payet-dépendance" n'est pas une faiblesse, comme l'a dit Villas-Boas.

Heureusement pour eux, la réussite semble accompagner les Marseillais, qui auraient pu encaisser un but au bout de 20 secondes, sur un raid d'un ancien de la maison, Aaron Leya-Iseka. Mais le petit-frère de Michy Batshuayi n'a redressé le ballon que sur le poteau après avoir dribblé Steve Mandanda (1).

Car surprise, le TéFéCé a même dominé le début de match, surprenant les Marseillais qui s'attendaient à affronter une muraille.

Le gardien olympien a encore plongé devant Quentin Boisgard (6), puis s'est fait peur, croyant encaisser un but de Jean-Victor Makengo (28), mais le ballon était sorti de peu avant.

Puis l'OM a repris le contrôle, mais a dû tourner comme un assiégeant pour trouver des failles dans le 4-1-4-1 de Denis Zanko.

Mais rien ne passait, ni les permutations de droite à gauche entre Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, ni les appels de Maxime Lopez ou Morgan Sanson.

L'OM n'a frappé au but qu'à la dernière minute de la première période, par Radonjic, mais trop tendrement (45+1).

- Mandanda encore décisif -

Et donc, comme souvent cette saison, Dimitri Payet a sorti l'OM de ce bourbier d'une tranchante frappe lointaine hors de portée de Baptiste Reynet.

Le gardien avait remplacé dès la 35e minute Lovre Kalinic, le Croate, visiblement touché au quadriceps.

Toulouse ne s'est jamais découragé et a tenté de sauver un point. La fatigue a encore pesé côté marseillais, dans cette période intense de matches tous les trois jours, où la justesse de l'effectif se fait sentir.

Valère Germain a relayé Dario Benedetto (tendon d'Achille) en pointe mais n'a pas été beaucoup trouvé. AVB a aussi reposé le très sollicité Valentin Rongier, remplacé par Maxime Lopez, et ses joueurs ont dû s'arracher pour défendre jusqu'au bout leur maigre avantage.

Heureusement la défense tient toujours parfaitement, avec zéro but encaissé en Ligue 1 en 2020.

Payet a manqué le doublé sur un contre (85), rasant le poteau, mais personne dans le Vélodrome, qui l'a ovationné, ne lui en a voulu.

A l'autre bout du terrain, Mandanda a, comme presqu'à chaque match, payé son tribut en sortant un arrêt génial sur une frappe de Leya-Iseka (81).

Payet, Mandanda, "avec ces deux-là à ce niveau", disait Villas-Boas, l'OM peut continuer d'y croire.



Par Juliette COLLEN - © 2020 AFP