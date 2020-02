Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

L'Irlande a enchaîné un deuxième succès de rang dans le Tournoi des six nations en battant le tenant du titre gallois (24-14), qui ne rééditera pas son Grand chelem de 2019, au terme d'un match plus âpre que spectaculaire, samedi à Dublin.

L'Irlande a enchaîné un deuxième succès de rang dans le Tournoi des six nations en battant le tenant du titre gallois (24-14), qui ne rééditera pas son Grand chelem de 2019, au terme d'un match plus âpre que spectaculaire, samedi à Dublin.



Avec quatre essais inscrits, l'Irlande, seule en tête du Tournoi en attendant France-Italie dimanche, s'adjuge en plus un point de bonus offensif important dans la course à la victoire finale avant son déplacement en Angleterre dans deux semaines.

Dans son Landsdowne Road, devenu presque imprenable - un nul et une défaite concédés en 5 ans dans le Tournoi - la muraille verte a étouffé les offensives galloises.

Les Diables rouges n'ont pas été épargnés par les faits de jeu, comme la sortie sur blessure de leur ailier Josh Adams après 25 minutes de jeu, dans un premier acte joué face au vent.

Deux minutes plus tard pourtant, sur l'une des rares offensives parfaitement menées, ils avaient réussi à prendre brièvement l'avantage par Tomos Williams servi à hauteur par Dan Biggar après un une-deux avec son capitaine Alun Wyn Jones (5-7, 27e).

Mais malgré l'expérience des 787 sélections cumulées au coup d'envoi, les hommes de Wayne Pivac, dont c'est la première défaite à la tête de la sélection qu'il a reprise après la Coupe du monde, ont souvent reculé et payé cash leurs erreurs.

À la 20 minute, l'arrière irlandais Jordan Larmour avait ainsi profité d'un placage raté de Nick Tompkins pour sa première sélection, avant de prendre l'avantage sur trois défenseurs pour franchir la ligne (5-0, 20e).

Les Irlandais ont encore profité d'un en-avant de Tomos Williams près de sa ligne sur le deuxième essai inscrit en force par Tadgh Furlong, soutenu par sa première ligne (12-7, 32e).

Enfin le break est venu sur une balle perdue en touche bonifiée par Josh van der Flier peu après la reprise (19-7, 47e) avant que Andrew Conway n'inscrive un quatrième essai très précieux en bout de ligne (24-7, 76e).

Dans un sursaut d'orgueil, les Diables rouges ont profité de la réduction à 14 de leurs adversaires après un carton jaune infligé à CJ Sanders pour inscrire un essai par Justin Tipuric à la sirène (24-14, 80e+3).

La réception de l'équipe de France dans 15 jours à Cardiff sera donc décisive pour la tournure que prendra le tournoi pour les Gallois dont l'attaque reste le chantier prioritaire.



Par Jocelyne ZABLIT - © 2020 AFP